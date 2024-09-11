2024-2025 AÖL 2. dönem sınav tarihleri: MEB AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav ücreti ne kadar? AÖL sınav ücretleri nereye yatırılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Liseleri (AÖL) üzerine kayıtlı öğrenciler MEB AÖL sınavları ne zaman sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci kayıtlı olan AÖL'e dönelik MEB eğitim öğretim yılına ait takvimini yayınlayarak 2024-2025 AÖL 2. dönem sınav tarihlerini duyurmuş oldu. Peki, MEB AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav ücreti ne kadar? AÖL sınav ücretleri nereye yatırılır? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? İşte 2024-2025 AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

MEB'e bağlı AÖL'de 2. dönem sınav tarihleri bakanlığın yaptığı açıklama ile duyuruldu. 3 oturumda gerçekleşecek AÖL 2. dönem sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 15 Mart 2025 Cumartesi, Saat 10.00'da

15 Mart 2025 Cumartesi, Saat 10.00'da 2. Oturum: 15 Mart 2025 Cumartesi, Saat 14.00'te

15 Mart 2025 Cumartesi, Saat 14.00'te 3. Oturum: 16 Mart 2025 Pazar, Saat 10.00'da

MEB AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'in gerçekleştirdiği açıklamaya göre AÖL 2. dönem sınavları 15-16 Mart'ta üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Birinci oturum 15 Mart Cumartesi günü 10.00'da, ikinci oturum 15 Mart Cumartesi 14.00'da, üçüncü oturum ise 16 Mart Pazar günü saat 10.00 şeklinde.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Açık Lise sınav giriş belgesi 10 Mart 2024 tarihinde internet üzerinden yayınlanacak. Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini https://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden çıkarabilecekler.

AÖL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL 2. dönem sınav ücreti MEB'in gerçekleştirdiği açıklamaya göre 300 TL olarak ilan edildi. Öğrenciler sınav ücretlerini https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk BankasıAŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığından ödeyebilecek.

AÖL İKİNCİ DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınav sonucu 16 Mart 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ açıklanacak.