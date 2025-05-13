2024-2025 AÖL 3. dönem sınav tarihleri: MEB AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav ücreti ne kadar? AÖL sınav ücretleri nereye yatırılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Liseleri (AÖL) üzerine kayıtlı öğrenciler MEB AÖL sınavları ne zaman sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci kayıtlı olan AÖL'e dönelik MEB eğitim öğretim yılına ait takvimini yayınlayarak 2024-2025 AÖL 3. dönem sınav tarihlerini duyurmuş oldu. Peki, MEB AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav ücreti ne kadar? AÖL sınav ücretleri nereye yatırılır? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? İşte 2024-2025 AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

MEB'e bağlı AÖL'de 3. dönem sınav tarihleri bakanlığın yaptığı açıklama ile duyuruldu. 3 oturumda gerçekleşecek AÖL 3. dönem sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, Saat 10.00'da

19 Temmuz 2025 Cumartesi, Saat 10.00'da 2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, Saat 14.00'te

19 Temmuz 2025 Cumartesi, Saat 14.00'te 3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar, Saat 10.00'da

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

MEB AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'in gerçekleştirdiği açıklamaya göre AÖL 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz'da üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Birinci oturum 19 Temmuz Cumartesi günü 10.00'da, ikinci oturum 19 Temmuz Cumartesi 14.00'da, üçüncü oturum ise 20 Temmuz Pazar günü saat 10.00 şeklinde.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Açık Lise sınav giriş belgesi 14 Temmuz 2025 tarihinde internet üzerinden yayınlanacak. Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini https://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden çıkarabilecekler.

AÖL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL 3. dönem sınav ücreti MEB'in gerçekleştirdiği açıklamaya göre 300 TL olarak ilan edildi. Öğrenciler sınav ücretlerini https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk BankasıAŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığından ödeyebilecek.

AÖL ÜÇÜNCÜ DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı üçüncü dönem sınav sonucu 14 Ağustos 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ açıklanacak.