2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu
MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre yeni dönem 9 Eylül 2024'te başlayacak, 20 Haziran 2025’te tamamlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimini belirledi. Yeni eğitim dönemi 9 Eylül’de başlayacak.
İlk ara dönem tatili 11-15 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025’te başlayacak.
İkinci ara dönem tatili 31 Mart’ta başlayıp, 4 Nisan’da sona erecek. Gelecek yıl eğitim öğretim 20 Haziran 2025’te tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.