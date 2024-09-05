2024/2025 KYK burs-kredi başvuruları başladı mı? KYK bursu kimlere verilir? Hangi durumlarda KYK bursu kesilir?

Üniversitelerde 2024/2025 Eğitim-Öğretim yılı başlıyor. Öğrenciler burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK burs-kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar? KYK bursuna nasıl başvurulur? Hangi durumlarda KYK bursu kesilir? Detaylara bakalım:

2024/2025 burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından kamuoyuna duyuru yapılacak. 2023/2024 döneminde kayıtlar Ekim ayı başında başlamıştı. KYK'dan yeni burs açıklaması yapıldığında makale güncellenecektir.

KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs-kredi başvuruları e-devlet üzerinden yapılır. Hem burs hem de kredi aynı anda alınamaz. Burs alan öğrenci kredi, kredi alan öğrenci burs alamaz.

KYK burslarında kimlere öncelik verilir?

Şehit çocukları ya da kız kardeşleri

Gaziler ve çocukları

Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlar

Annesi, babası ya da her ikisi vefat etmiş kişiler

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Milli sporcular

YKS'de ilk 100'e girenler. (Öğrenciler başvuru sırasında ilk 100 içinde olduklarını bildirmeliler)

KREDİ ALANLARIN KREDİLERİ BURSA DÖNÜŞÜR MÜ?

Öğrencinin sosyal ya da ekonomik sebeplerden burs alacak duruma gelmesi halinde kredi bursa dönüştürülebilir. Bunun için öğrencinin e-devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekir.

BURS-KREDİ SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANIYOR?

Burs ve kredi sonuçları e-devlet üzerinden açıklanır. 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini e-devlet üzerinden, 18 yaşından küçük öğrenciler önce anne-babanın e-devlet'i üzerinden veli onayı yapıldıktan sonra kendi e-devlet şifreleri üzerinden onay yapmalılar. 15 yaşından küçük ve anne-babası olmayan öğrenciler ise kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrenciye burs ya da kredi verilmeyip herhangi bir bildirimde de bulunulmaz.

BURS-KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs-kredi ödemeleri her ayın 6'sı ile 10'u arasında, öğrencinin kimlik numarasının son harfine göre yapılır.





BURS-KREDİ NE KADAR?

2024/2025 dönemi burs miktarları henüz açıklanmadı. Geçen dönemde lisans öğrencileri 2000 TL, yüksek lisans öğrencileri 4000 TL, doktora öğrencileri ise 6000 TL aylık burs alıyordu. Yıllık enflasyondaki artış oranında zam yapılması bekleniyor.

BURS TOPLU OLARAK YATAR MI?

Burs-krdi başvurusu yapan öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi halinde ekim ve kasım ayı bursları birlikte yatırılır.

BURSTA BAŞARI KRİTERİ NEDİR? BAŞARISIZ ÖĞRENCİNİN BURSU KESİLİR Mİ? NE KADAR SÜRE BURS VERİLİR?

Bursu kazanan öğrencinin hazırlık sınıfındaysa hazırlık sınıfını geçmesi, not ortalamasını 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 53'ün üstünde tutması gerekir. Yukarıdaki kriterleri karşılayamayan öğrencinin bursu kesilip krediye döndürülür. Daha sonra öğrenci başarılı olsa bile kredisi bursa tekrar döndürülemez.

Üniversitenin normal öğretim yılı kadar öğrenciye burs verilir. Okulu uzatanların bursu-kredisi kesilir.

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

Başarısızlık

Okuldan ayrılma ya da bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

Hesaptaki parayı 6 ay çekmeme

Kayıt dondurma, ders seçmeme

Yurttan çıkarılma cezası alma

Yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolma

Öğrencinin kesinleşmiş mahkumiyeti

KYK KREDİSİ NEDEN KESİLİR?

Okuldan uzaklaştırma

Mahkumiyet

Yurttan süresiz çıkarılma

Yalan belge sunma

kayıt dondurma, ders kaydı yapmama

krediyi altı ay içinde çekmeme

Öğretim kurumunun kapatılması

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS ALABİLİR Mİ?

Açık öğretim öğrencilerine burs-kredi verilmemektedir.