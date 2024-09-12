2024-2025 MEV Burs Başvuruları: Milli Eğitim Vakfı bursu ne kadar? MEV burs başvuruları ne zaman? MEV burs başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Vakfı (MEV ) yükseköğrenim öğrencilerine verdiği bursa dair yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Vakfı bursuna başvuracak çok sayıda aday MEV burs başvuruları ne zaman, MEV burs başvuru şartları neler sorularını aratıyor. Peki, Milli Eğitim Vakfı bursu ne kadar? MEV burs başvuruları ne zaman? MEV burs başvuru şartları neler? İşte 2024-2025 MEV burs başvuruları için tüm detaylar.

2024-2025 MEV BURS BAŞVURULARI

Milli Eğitim Vakfı (MEV ) üniversite öğrencilerine ekonomik destek sağlıyor. MEV 2024-2025 burs başvurularına dönük bir açıklama yaparak burs başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını açıkladı.

MİLLİ EĞİTİM VAKFI BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Vakfı 2024-2025 yılı yükseköğrenim bursu için öğrencilere henüz ne kadar burs vereceğini açıklamadı. MEV Yönetim Kurulu her yıl Eylül ayında bir araya gelerek yeni burs tutarını belirliyor.

MEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEV burs başvuruları 11-22 Eylül 2024 tarihleri arasında MEV'in kendi internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. Bursa başvuracak adayların başvuru formuna çevrimiçi olarak müracaat etmesi bekleniyor.

MEV BURSU BAŞVURU EKRANI

MEV burs başvuru şartları neler?

Yükseköğrenim MEV bursu başvuru şartları şu şekilde: