2024-2025 MEV Burs Başvuruları: Milli Eğitim Vakfı bursu ne kadar? MEV burs başvuruları ne zaman? MEV burs başvuru şartları neler?
2024-2025 MEV burs başvuruları yeni yükseköğrenim yılının başlamasına sayılı günler kala çok sayıda öğrenci tarafından gündeme getiriliyor. Milli Eğitim Vakfı'nın öğrencileri ödediği bursa dair MEV burs başvuruları ne zaman, MEV burs başvuru şartları neler araştırması bursa başvuracak öğrenciler için önem arz ediyor. Peki, Milli Eğitim Vakfı bursu ne kadar? MEV burs başvuruları ne zaman? MEV burs başvuru şartları neler? İşte 2024-2025 MEV burs başvuruları için tüm detaylar.
Milli Eğitim Vakfı (MEV ) yükseköğrenim öğrencilerine verdiği bursa dair yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Vakfı bursuna başvuracak çok sayıda aday MEV burs başvuruları ne zaman, MEV burs başvuru şartları neler sorularını aratıyor. Peki, Milli Eğitim Vakfı bursu ne kadar? MEV burs başvuruları ne zaman? MEV burs başvuru şartları neler? İşte 2024-2025 MEV burs başvuruları için tüm detaylar.
2024-2025 MEV BURS BAŞVURULARI
Milli Eğitim Vakfı (MEV ) üniversite öğrencilerine ekonomik destek sağlıyor. MEV 2024-2025 burs başvurularına dönük bir açıklama yaparak burs başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını açıkladı.
MİLLİ EĞİTİM VAKFI BURSU NE KADAR?
Milli Eğitim Vakfı 2024-2025 yılı yükseköğrenim bursu için öğrencilere henüz ne kadar burs vereceğini açıklamadı. MEV Yönetim Kurulu her yıl Eylül ayında bir araya gelerek yeni burs tutarını belirliyor.
MEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEV burs başvuruları 11-22 Eylül 2024 tarihleri arasında MEV'in kendi internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. Bursa başvuracak adayların başvuru formuna çevrimiçi olarak müracaat etmesi bekleniyor.
MEV burs başvuru şartları neler?
Yükseköğrenim MEV bursu başvuru şartları şu şekilde:
- T.C. Vatandaşı olmak,
- Maddi desteğe ihtiyacı olmak,
- Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
- Başka kamu veya özel kurumdan burs almamak, (KYK geri ödemeli olan kredileri, bu kapsam dahilinde değerlendirilmeyecektir.) (Öğrencilerimiz, Vakfımızdan burs almaya başlandıktan sonra da diğer resmi veya özel kuruluşlardan başka bir burs alamayacaktır. Bu durumun tespiti halinde Vakfımızca ilgili öğrencinin burs işlemi iptal edilir.)
- Eğitimi sırasında “kısa süreli uzaklaştırma” cezasından daha ağır ceza almamış olmak,
- Evli olmamak,
- MEV’den burs almaya devam eden kardeşi olmamak, (MEV’den burs almaya devam eden kardeş yok ise kardeş öğrenciler başvuru yapabilir ancak, puanı yüksek olana burs verilir.)
- Lisans bursu için başvuru tarihi itibariyle 25 yaşından küçük olmak.
- Üniversitelerde ön lisans-lisans öğrenimi görmek, (Açık Öğretim Fakültelerinde, yurt dışındaki üniversitelerde ya da ekstern öğrenim gören öğrenciler MEV bursu almak için müracaat edemezler. Bu öğrenciler müracaat etseler dahi müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.) koşullarını taşımak.