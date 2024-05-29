2024-2025 okul tatilleri ne zaman? Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında okul tatilleri ne zaman sorusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklanmasıyla birlikte gündemde. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte soruları MEB'in yıllık takvimini duyurmasıyla birlikte yanıt buldu. Peki, MEB’in takvimine göre 2024-2025 okul tatilleri ne zaman? Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte? İşte Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatil tarihleri

2024-2025 okul tatilleri ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklanmasıyla birlikte Yarı yıl, Kasım ve Nisan ayı ara tatil hangi tarihte soruları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte 2024-2025 okul tatilleri ne zaman soruları yanıtlanmış oldu. Birçok öğretmen, öğrenci ve veliyi ilgilendiren Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatil tarihleri haberimizde...

2024-2025 okul tatilleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde:

Kasım ara tatili: 11 – 15 Kasım 2024

11 – 15 Kasım 2024 Yarı yıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

20 Ocak - 31 Ocak 2024 Nisan ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Kasım ara tatili ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Kasım ara tatili 11 – 15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarı yıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yıl ortası verilen en uzun tatil olan yarı yıl tatili bu sene 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında olacak.

Nisan ara tatili ne zaman?

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Nisan ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte?

2024-2025 eğitim yılına ait ara tatiller şu şekilde: