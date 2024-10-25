2024/2025 sezonu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stoper oyuncuları kimlerdir?

Futbolda savunmanın en önemli mevkilerinden biri olan stoperde oynayan oyuncular merak ediliyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stoper oyuncuları kimlerdir? En iyi ve en değerli stoper oyuncular hangi takımda? Süper Lig'de oynayan Türk stoper ve yabancı stoperler hakkında detaylara bakalım:

GALATASARAY'IN STOPER OYUNCULARI

Davinson Sanchez, Galatasaray'ın en değerli stoperi konumunda.

Davinson Sanchez (28) - Piyasa değeri 18 Milyon Euro ( En değerli Stoper )

) Victor Nelsson (26) - Piyasa değeri 16 Milyon Euro

Abdülkerim Bardakçı (30) - Piyasa değeri 7.5 Milyon Euro

Metehan Baltacı (21) - Piyasa değeri 1.6 Milyon Euro

Ali Yeşilyurt (19) - Piyasa değeri 75 Bin Euro

Galatasaray'ın stoper oyuncularının toplam piyasa değeri: 43,175 Milyon Euro

FENERBAHÇE'NİN STOPER OYUNCULARI

Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ile beraber Fenerbahçe'nin en değerli stoperi konumunda.

Çağlar Söyüncü (28) - Piyasa değeri 9 Milyon Euro

Alexander Djiku (30) - Piyasa değeri 9 Milyon Euro

Rodrigo Becao (28) - Piyasa değeri 8 Milyon Euro

Samet Akaydın (30) - Piyasa değeri 2,2 Milyon Euro

Serdar Aziz (34) - Piyasa değeri 350 Bin Euro

Fenerbahçe'nin stoper oyuncularının toplam piyasa değeri: 28,55 Milyon Euro

BEŞİKTAŞ'IN STOPER OYUNCULARI

Felix Uduokhai, Beşiktaş'ın en değerli stoperi konumunda.

Felix Uduokhai (27) - Piyasa değeri 8.5 Milyon Euro

Emirhan Topçu (24) - Piyasa değeri 5 Milyon Euro

Tayyip Talha Sanuç (24) - Piyasa değeri 2.8 Milyon Euro

Gabriel Paulista (33) - Piyasa değeri 2 Milyon Euro

Necip Uysal (33) - Piyasa değeri 650 Bin Euro

Beşiktaş'ın stoper oyuncularının toplam piyasa değeri: 18,95 Milyon Euro