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2024/2025 sezonu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stoper oyuncuları kimlerdir?

Futbolda en önemli mevkilerden biri olan stoper mevkisinde, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncuları kimlerdir? Stoper oyuncuların piyasa değeri nedir?

BirBilgi
  • 25.10.2024 17:45
  • Giriş: 25.10.2024 17:45
  • Güncelleme: 25.10.2024 17:55
2024/2025 sezonu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stoper oyuncuları kimlerdir?
Foto: Depophotos

Futbolda savunmanın en önemli mevkilerinden biri olan stoperde oynayan oyuncular merak ediliyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stoper oyuncuları kimlerdir? En iyi ve en değerli stoper oyuncular hangi takımda? Süper Lig'de oynayan Türk stoper ve yabancı stoperler hakkında detaylara bakalım:

Futbolda stoper ne demek? Stoperde aranan özellikler nelerdir? Dünya tarihindeki en iyi 5 stoper kimdir? Stoperlerin önemi nedir?

GALATASARAY'IN STOPER OYUNCULARI

Davinson Sanchez, Galatasaray'ın en değerli stoper oyuncusu
Davinson Sanchez, Galatasaray'ın en değerli stoperi konumunda.
  • Davinson Sanchez (28) - Piyasa değeri 18 Milyon Euro (En değerli Stoper)
  • Victor Nelsson (26) - Piyasa değeri 16 Milyon Euro
  • Abdülkerim Bardakçı (30) - Piyasa değeri 7.5 Milyon Euro
  • Metehan Baltacı (21) - Piyasa değeri 1.6 Milyon Euro
  • Ali Yeşilyurt (19) - Piyasa değeri 75 Bin Euro

Galatasaray'ın stoper oyuncularının toplam piyasa değeri: 43,175 Milyon Euro

FENERBAHÇE'NİN STOPER OYUNCULARI

Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ile beraber Fenerbahçe'nin en değerli stoperi konumunda.
  • Çağlar Söyüncü (28) - Piyasa değeri 9 Milyon Euro
  • Alexander Djiku (30) - Piyasa değeri 9 Milyon Euro
  • Rodrigo Becao (28) - Piyasa değeri 8 Milyon Euro
  • Samet Akaydın (30) - Piyasa değeri 2,2 Milyon Euro
  • Serdar Aziz (34) - Piyasa değeri 350 Bin Euro

Fenerbahçe'nin stoper oyuncularının toplam piyasa değeri: 28,55 Milyon Euro

BEŞİKTAŞ'IN STOPER OYUNCULARI

Felix Uduokhai, Beşiktaş'ın en değerli stoperi konumunda.
  • Felix Uduokhai (27) - Piyasa değeri 8.5 Milyon Euro
  • Emirhan Topçu (24) - Piyasa değeri 5 Milyon Euro
  • Tayyip Talha Sanuç (24) - Piyasa değeri 2.8 Milyon Euro
  • Gabriel Paulista (33) - Piyasa değeri 2 Milyon Euro
  • Necip Uysal (33) - Piyasa değeri 650 Bin Euro

Beşiktaş'ın stoper oyuncularının toplam piyasa değeri: 18,95 Milyon Euro

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