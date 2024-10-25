2024/2025 sezonu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stoper oyuncuları kimlerdir?
Futbolda en önemli mevkilerden biri olan stoper mevkisinde, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncuları kimlerdir? Stoper oyuncuların piyasa değeri nedir?
Futbolda savunmanın en önemli mevkilerinden biri olan stoperde oynayan oyuncular merak ediliyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stoper oyuncuları kimlerdir? En iyi ve en değerli stoper oyuncular hangi takımda? Süper Lig'de oynayan Türk stoper ve yabancı stoperler hakkında detaylara bakalım:
GALATASARAY'IN STOPER OYUNCULARI
- Davinson Sanchez (28) - Piyasa değeri 18 Milyon Euro (En değerli Stoper)
- Victor Nelsson (26) - Piyasa değeri 16 Milyon Euro
- Abdülkerim Bardakçı (30) - Piyasa değeri 7.5 Milyon Euro
- Metehan Baltacı (21) - Piyasa değeri 1.6 Milyon Euro
- Ali Yeşilyurt (19) - Piyasa değeri 75 Bin Euro
Galatasaray'ın stoper oyuncularının toplam piyasa değeri: 43,175 Milyon Euro
FENERBAHÇE'NİN STOPER OYUNCULARI
- Çağlar Söyüncü (28) - Piyasa değeri 9 Milyon Euro
- Alexander Djiku (30) - Piyasa değeri 9 Milyon Euro
- Rodrigo Becao (28) - Piyasa değeri 8 Milyon Euro
- Samet Akaydın (30) - Piyasa değeri 2,2 Milyon Euro
- Serdar Aziz (34) - Piyasa değeri 350 Bin Euro
Fenerbahçe'nin stoper oyuncularının toplam piyasa değeri: 28,55 Milyon Euro
BEŞİKTAŞ'IN STOPER OYUNCULARI
- Felix Uduokhai (27) - Piyasa değeri 8.5 Milyon Euro
- Emirhan Topçu (24) - Piyasa değeri 5 Milyon Euro
- Tayyip Talha Sanuç (24) - Piyasa değeri 2.8 Milyon Euro
- Gabriel Paulista (33) - Piyasa değeri 2 Milyon Euro
- Necip Uysal (33) - Piyasa değeri 650 Bin Euro
Beşiktaş'ın stoper oyuncularının toplam piyasa değeri: 18,95 Milyon Euro