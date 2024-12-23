2024-2025 Süper Lig Ara Transfer Dönemi Tarihi | Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer sezonu ne zaman bitecek?

Trendyol Süper Lig'de ilk dönemin sonuna doğru geri sayım başlamışken çok sayıda futbolsever tarafından 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihi ne zaman araştırması yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihlerini açıklamasının ardından ara transfer dönemi ne zaman başlayacak sorusu gündemde. TFF'nin ilan ettiği ara transfer sozunu içerisinde Süper Lig'de ter döken çok sayıda futbolcunun farklı kulüplere transfer olması bekleniyor. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihi!

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ TARİHİ

2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihi TFF tarafından açıklandı. Buna göre ara transfer sezonu 13 Ocak 2025 ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kulüpler ara transfer dönemi içerisinde takımlarındaki eksikliklerini giderebilecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihi itibariyle başlayacak.

ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

TFF tarafından açıklanan 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi 11 Şubat 2025 tarihinde bitecek.

SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ara transfer dönemi ise bu hafta oynanacak maçların ardından 13 Ocak 2025'te başlayacak.