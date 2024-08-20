2024-2025 TEV Burs Başvuruları: Türk Eğitim Vakfı bursu ne kadar? TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verdiği bursa dair yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. Türk Eğitim Vakfı bursuna başvuracak çok sayıda aday TEV burs başvuruları ne zaman, TEV burs başvuru şartları neler sorularını aratıyor. Peki, Türk Eğitim Vakfı bursu ne kadar? TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler? İşte 2024-2025 TEV burs başvuruları için tüm detaylar.

2024-2025 TEV BURS BAŞVURULARI

Türk Eğitim Vakfı (TEV) üniversite, yüksek lisans, doktora ve lise öğrencilerine her birine farklı miktarda olacak şekilde ekonomik destek sağlıyor. TEV 2024-2025 burs başvurularına dönük bir açıklama yaparak burs başvuru tarihlerini, başvuru şartlarını ve bu yıl için ne kadar burs vereceğini açıkladı.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU NE KADAR?

Türk Eğitim Vakfı 2024-2025 yılı yükseköğrenim bursu için öğrencilere 4.500 TL burs vereceğini duyurdu. Türk Eğitim Vakfı yüksek lisans yapan öğrenciler için 6.750 TL, doktora programına kayıtlı olanlar için 9.000 TL burs ödemesi yapıyor.

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TEV burs başvuruları 16 Eylül ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında TEV'in kendi internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. Bursa başvuracak adayların başvuru formuna çevrimiçi olarak müracaat etmesi bekleniyor.

Lise Burs Başvuruları: 9 Eylül - 1 Kasım 2024

9 Eylül - 1 Kasım 2024 Yükseköğrenim Burs Başvuruları: 16 Eylül - 11 Ekim 2024

16 Eylül - 11 Ekim 2024 Yüksek Lisans Burs Başvuruları: 23 Eylül - 18 Ekim 2024

23 Eylül - 18 Ekim 2024 Doktora Burs Başvuruları: 23 Eylül - 18 Ekim 2024

TEV BURSU BAŞVURU EKRANI

TEV burs başvuru şartları neler?

Yükseköğrenim TEV bursu başvuru şartları şu şekilde: