2024-2025 TEV Burs Başvuruları: Türk Eğitim Vakfı bursu ne kadar? TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?
2024-2025 TEV burs başvuruları yeni yükseköğrenim ve ortaöğrenim yılının başlamasına sayılı günler kala çok sayıda öğrenci tarafından gündeme getiriliyor. Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencileri ödediği bursa dair TEV burs başvuruları ne zaman, TEV burs başvuru şartları neler araştırması bursa başvuracak öğrenciler için önem arz ediyor. Peki, Türk Eğitim Vakfı bursu ne kadar? TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler? İşte 2024-2025 TEV burs başvuruları için tüm detaylar.
Türk Eğitim Vakfı (TEV) yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verdiği bursa dair yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. Türk Eğitim Vakfı bursuna başvuracak çok sayıda aday TEV burs başvuruları ne zaman, TEV burs başvuru şartları neler sorularını aratıyor. Peki, Türk Eğitim Vakfı bursu ne kadar? TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler? İşte 2024-2025 TEV burs başvuruları için tüm detaylar.
2024-2025 TEV BURS BAŞVURULARI
Türk Eğitim Vakfı (TEV) üniversite, yüksek lisans, doktora ve lise öğrencilerine her birine farklı miktarda olacak şekilde ekonomik destek sağlıyor. TEV 2024-2025 burs başvurularına dönük bir açıklama yaparak burs başvuru tarihlerini, başvuru şartlarını ve bu yıl için ne kadar burs vereceğini açıkladı.
TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU NE KADAR?
Türk Eğitim Vakfı 2024-2025 yılı yükseköğrenim bursu için öğrencilere 4.500 TL burs vereceğini duyurdu. Türk Eğitim Vakfı yüksek lisans yapan öğrenciler için 6.750 TL, doktora programına kayıtlı olanlar için 9.000 TL burs ödemesi yapıyor.
TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TEV burs başvuruları 16 Eylül ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında TEV'in kendi internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. Bursa başvuracak adayların başvuru formuna çevrimiçi olarak müracaat etmesi bekleniyor.
- Lise Burs Başvuruları: 9 Eylül - 1 Kasım 2024
- Yükseköğrenim Burs Başvuruları: 16 Eylül - 11 Ekim 2024
- Yüksek Lisans Burs Başvuruları: 23 Eylül - 18 Ekim 2024
- Doktora Burs Başvuruları: 23 Eylül - 18 Ekim 2024
TEV burs başvuru şartları neler?
Yükseköğrenim TEV bursu başvuru şartları şu şekilde:
- T.C. vatandaşı olmak,
- Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
- Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
- Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.
- Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.
Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)
DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
- İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.