2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi sezonu ne zaman başlayacak? Sultanlar Ligi'nde hangi takımlar var?

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi (Vodafone Sultanlar Ligi) fikstürü çekildi. 2024-2025 Voleybol Sultanlar Ligi ne zaman başlayacak? Detaylar ve fikstür belli oldu.

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Foto: Depophotos