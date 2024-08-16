2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi sezonu ne zaman başlayacak? Sultanlar Ligi'nde hangi takımlar var?
Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi (Vodafone Sultanlar Ligi) fikstürü çekildi. 2024-2025 Voleybol Sultanlar Ligi ne zaman başlayacak? Detaylar ve fikstür belli oldu.
2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi fikstür belli oldu. 2023-2024 sezonundan 12 takım ve 2023-2024 sezonundan gelen 2 takımla birlikte toplam 14 takım voleybol liginde mücadele edecek.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?
- Kuzeyboru
- Sigorta Shop
- Zeren Spor
- Aydın Büyükşehir Belediyesi
- Nilüfer Belediyesi
- Bahçelievler Belediyesi
- Beşiktaş
- Eczacıbaşı Dynavit
- Fenerbahçe Medicana
- Galatasaray Daikin
- Sarıyer Belediyesi
- Türk Hava Yolları
- Vakıfbank
- Aras Kargo
SULTANLAR LİGİ 1. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Vodafone Sultanlar Ligi 1. Devre maçları 15 Ekim 2024 Cumartesi ile 14 Aralık 2024 Cumartesi tarihleri arasında oynanacak.
SULTANLAR LİGİ 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Vodafone Sultanlar Ligi 2. Yarı maçları 5 Ocak 2025 Pazar ile 19 Mart 2025 Çarşamba tarihleri arasında oynanacak.
VOLEYBOLDA ŞAMPİYON NASIL BELİRLENİR?
Lig Etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar (13 ve 14.’cü) 1. Lige düşerken, İlk 4 sırayı alan takımlar arasında oynanacak olan Play Off maçları 2024-2025 yılı Vodafone Sultanlar Ligi Şampiyonu’nu belirleyecek.
Lig aşamasında 5-8 sıraları arasında yer alan takımlar ise kendi aralarında maç yaparak 5-8 sıraları belirlenecek.