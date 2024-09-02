2024 Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ağustos ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2024 Ağustos ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2024 Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Ağustos ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Ağustos ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2024 AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Eylül Salı günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklenti anketi ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

BİR ÖNCEKİ AYIN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3.23 artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon raporunda on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.