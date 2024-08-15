2024 Altın Koza Film Festivali ne zaman? Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyeleri kimler?

2024 Altın Koza Film Festivali tarihi festivale sayılı günler kala sinemaseverler tarafından gündeme getiriliyor. Bu yıl 31.'si düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyeleri geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından 2024 Altın Koza Film Festivali ne zaman araştırması hız kazandı. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni kapsamında bu yıl Demet Akbağ ve Uğur Polat'a onur ödülü verilecek. Peki, jüri başkanlığı için Nuri Bilge Ceylan'ın olacağı 2024 Altın Koza Film Festivali ne zaman? Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyeleri kimler? İşte ayrıntılar!

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

Bu yıl 31.'si gerçekleşecek olan 2024 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 23-29 Eylül tarihleri arasında olacak.

ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ’NİN JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Altın Koza Film Festivali'nin resmi sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen duyuruya göre bu yıl Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yapacak.

Ayrıca Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan gibi isimler yer alacak.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 2024 Altın Koza Film Festivali'ne filmleri ile katılmak isteyen adayların başvurularını 16 Ağustos'a kadar yapmaları gerekiyor.

FESTİVALDE DEMET AKBAĞ VE UĞUR POLAT'A ONUR ÖDÜLÜ

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın ve Festival Yürütme Kurulu 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve Ödül Töreni kapsamında Demet Akbağ ve Uğur Polat'ın onur ödülü alacağını duyurdu.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri, 26 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede Demet Akbağ ve Uğur Polat’a sunulacak.