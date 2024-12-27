2024 Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2024 Aralık ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2024 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Aralık ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2024 ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Aralık ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 47,09’a geriledi. Kasım ayında ise enflasyon, aylık bazda yüzde 2,24 artış gösterdi. Bu oranlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın hesaplanmasında önemli bir rol oynadı.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,72'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,20'den yüzde 27,07'ye gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 35,7205'ten 35,3011'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7475'ten 43,2299'a çıktı.

Bir önceki anket döneminde 14,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,8 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 18 milyar dolara geriledi.