2024 Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Aralık faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Aralık ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. ABD Merkez Bankası Aralık ayı toplantısının ardından FED faiz kararı duyuruldu. Peki, 2024 Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu?

2024 ARALIK AYI FED FAİZ KARARI

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değişerek 2024 Aralık ayı için indirimine gitti. ABD Merkez Bankası FED faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50'e çekti. Aralık ayı FED faiz kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. Beth Hammack'ın politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı. ABD Merkez Bankası böylelikle üç ay üst üste faizde indirime gitmiş oldu.

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

Eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Fed, kasım ayında da politika faizini 25 baz puan indirmişti. Son kararla birlikte Banka art arda 3 toplantıda faiz indirimine gitmiş oldu.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasımda yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmişti.

FED BAŞKANINDAN FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Powell, Fed'in politika faizinde beklentiler dahilinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM SİNYALİ

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü ve son iki yılda Banka'nın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının soğuduğunu ve gücünü koruduğunu, enflasyonunun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok daha fazla yaklaştığını anlattı.

Powell, enflasyonda daha fazla ilerleme sağlarken ekonominin ve iş gücü piyasasının gücünü korumak için politikayı daha nötr bir seviyeye taşıdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugünkü adımla birlikte politika faizimizi zirve seviyesinden toplamda 100 baz puan düşürdük ve politika duruşumuz artık önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı. Bu nedenle politika faizimizde daha fazla ayarlama yapmayı değerlendirirken daha temkinli olabiliriz."

Faiz oranında yapılacak ek ayarlamaların "kapsamını ve zamanlamasını" değerlendirirken gelen verileri, değişen görünümü ve risklerin dengesinin göz önünde bulundurulacağını aktaran Powell, önceden belirlenmiş bir yol izlemediklerini yineledi.

Ekonomi geliştikçe para politikasının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini en iyi şekilde desteklemek için ayarlanacağını belirten Powell, ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi ve enflasyonunun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru düşmemesi halinde politikanın daha yavaş gevşetilebileceğini, iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi veya enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi halinde ise politikanın daha hızlı gevşetilebileceğini söyledi.

Powell, para politikasının Banka'nın hedeflerini sağlarken karşılaşılan riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Powell, "Bugün daha zor bir durumdu ama doğru olanı yaptığımıza karar verdik. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize ulaşmaya yönelik en iyi kararın bu olduğunu düşündük" diye konuştu.

Powell, iki taraflı risk gördüklerine işaret ederek, çok yavaş hareket ederek ekonomik faaliyeti ve iş gücü piyasasını gereksiz yere zayıflatabileceklerini ya da çok hızlı hareket ederek enflasyon konusundaki ilerlemeyi bozabileceklerini, dolayısıyla bu iki risk arasında denge sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin azalmış gibi göründüğünü ancak iş gücü piyasasının şu anda pandemi öncesine göre daha yumuşak olduğunu kaydeden Powelll, "Enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek için iş gücü piyasasında daha fazla soğumaya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

Powell, karar metninde "faiz indirimlerinin kapsamı ve zamanlaması" ifadesinin yer almasının faiz indirimlerini yavaşlatma noktasında ya da buna yakın olduklarını gösterdiğini anlattı.

Gelecek yıl için daha yavaş faiz indirimi hızının bu yılki yüksek enflasyon verileri ile yüksek enflasyona dair beklentiyi yansıttığını vurgulayan Powell, "Yine de kendimizi hala faiz indirimlerine devam etme yolunda görüyoruz" dedi.

Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin bir ya da iki yıl daha sürebileceğini ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu ifade etti.