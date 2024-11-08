2024 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Aralık ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Aralık FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Kasım ayında gerçekleştirilen son toplantıda Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75 çekmişti. Peki, 2024 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

2024 ARALIK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Aralık ayı faiz kararı toplantısı 18 Aralık Çarşamba 2024 tarihinde yapılacak. Aralık ayı FED faiz kararının akşam saat 22.00'da duyurulması bekleniyor.

BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak Kasım ayında açıklanan kararın ardından sonraki FED faiz kararı Aralık ayında açıklanacak. Buna göre FED toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde olacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22:00 sıralarında açıklanacak.

FED Toplantı Takvimi

2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:

17-18 Aralık 2024

EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek bir önceki ay için faiz indirimine gitti. ABD Merkez Bankası FED faizi yüzde 5 seviyesinden 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75'e çekti.