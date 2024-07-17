2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri | Bedelli askerlik ücreti ne kadar? MSB Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü bedelli askerlik yerlerini sistemine yüklemesiyle birlikte 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri bedelli adayları tarafından araştırma konusu oldu. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri MSB tarafından açıklandı. İşte 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri!

2024 Bedelli askerlik sonuçları açıklanma tarihi belli olmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü bedelli askerlik yerlerini sistemine yükledi. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri 2024 bedelli askerlik tarihleri de böylelikle belli olmuş oldu. 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri bedelli askerlik adayları tarafından sıklıkla gündeme getirilen bir konuydu. 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri MSB tarafından açıklandı. İşte 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri!

2024 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

MSB'nin açıkladığı 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri yani bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin görevlerini yerine getirebilmesi için sevk edilecekleri tarihler şu şekilde:

Grup 2024 Bedelli askerlik sevk tarihi 6. Grup 25 Temmuz 2024 7. Grup 22 Ağustos 2024 8. Grup 19 Eylül 2024 9. Grup 17 Ekim 2024 10. Grup 14 Kasım 2024 11. Grup 12 Aralık 2024

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2024 bedelli askerlik ücreti yeni yılda memur zammının açıklanmasıyla birlikte artmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı “Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi" ne göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için ise değişti.

“Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi" ne göre bedelli askerlik tutarı 217 bin 871 TL'ye yükseldi.

MSB Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu yapacak adayların yoklaması henüz gerçekleşmemişse e-Devlet’ten ya da askerlik şubesinden başvuru işlemini gerçekleştirecek. Bedelli askerlik yapacak kişinin yoklaması var ise yine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesinden işlemini tamamlayacak ve Aile hekiminden sağlık muayenesini tamamlayarak ‘Askerliğe elverişlidir’ sağlık raporunu alması gerekmektedir.

Sonrasında e-Devlet veya askerlik şubesinden celp tercihini gerçekleştirecek ve ödeme işlemine geçecek. Ödeme, Milli Savunma Bakanlığı'nda belirtilen bankalardan yapılacak.