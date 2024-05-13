2024 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Bursluluk Sınavı sonuçları ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Bursluluk Sınavının geçtiğimiz günlerde yapılmasının ardından çok sayıda öğrenci ve veli 2024 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. MEB 21 Nisan 2024'te gerçekleşen bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki, 2024 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Bursluluk Sınavı sonuçları ekranı!

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