2024 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Bursluluk Sınavı sonuçları ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Bursluluk Sınavının geçtiğimiz günlerde yapılmasının ardından çok sayıda öğrenci ve veli 2024 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. MEB 21 Nisan 2024'te gerçekleşen bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki, 2024 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Bursluluk Sınavı sonuçları ekranı!
Milli Eğitim Bakanlı (MEB) bu yılın bursluluk sınavını 21 Nisan 2024'te gerçekleştirmesinin ardından çok sayıda veli ve orta okul lise öğrencisi 2024 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan MEB bursluluk sınavı açıklanma tarihini ve adayların bursluluk sınavı sonuç ekranına nereden ulaşacaklarına dair bir açıklama yaptı. Peki, 2024 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Bursluluk Sınavı sonuçları ekranı!
2024 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre 2024 Bursluluk Sınavı sonuçları 17 Mayıs Cuma günü açıklanacak.
2024 MEB Bursluluk Sınavı sonuçları ekranı
2024 MEB bursluluk sınavı sonuç ekranı geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi bakanlığın kendi resmi internet sayfasında yayınlanacak. Bursluluk sınavı sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler.