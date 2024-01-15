2024 CHP Antalya belediye başkan adayları: İşte CHP Antalya belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Antalya il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Antalya il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Antalya belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Antalya il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Antalya il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Antalya belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Antalya belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Antalya il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Antalya belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Antalya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ANTALYA AKSU: İSA YILDIRIM

İSA YILDIRIM ANTALYA ALANYA: OSMAN ÖZÇELİK

OSMAN ÖZÇELİK ANTALYA DÖŞEMEALTI: MENDERES DAL

MENDERES DAL ANTALYA ELMALI: HALİL ÖZTÜRK

HALİL ÖZTÜRK ANTALYA FİNİKE: MUSTAFA GEYİKÇİ

MUSTAFA GEYİKÇİ ANTALYA GÜNDOĞMUŞ: NURETTİN SÖNMEZ

NURETTİN SÖNMEZ ANTALYA İBRADI: SERKAN GEDİK

SERKAN GEDİK ANTALYA KAŞ: EROL DEMİRHAN

EROL DEMİRHAN ANTALYA KEMER: NECATİ TOPALOĞLU

NECATİ TOPALOĞLU ANTALYA KEPEZ: MESUT KOCAGÖZ

MESUT KOCAGÖZ ANTALYA KONYAALTI: CEM KOTAN

CEM KOTAN ANTALYA KUMLUCA: MUSTAFA KÖLEOĞLU

MUSTAFA KÖLEOĞLU ANTALYA MANAVGAT: NİYAZİ NEFİ KARA

NİYAZİ NEFİ KARA ANTALYA SERİK: KADİR KUMBUL

CHP Antalya belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Antalya il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Antalya il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için CHP kurmayları, Antalya’nın iki adayı Muhittin Böcek ile Ümit Uysal arasında anketlerde çok küçük bir fark olduğunu, bu yüzden değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti.

CHP Aksu Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Aksu ilçesi için İSA YILDIRIM ismini aday gösterdi.

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Alanya ilçesi için OSMAN ÖZÇELİK ismini aday gösterdi.

CHP Döşemealtı Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Döşemealtı ilçesi için MENDERES DAL ismini aday gösterdi.

CHP Elmalı Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Elmalı ilçesi için HALİL ÖZTÜRK ismini aday gösterdi.

CHP Finike Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Finike ilçesi için MUSTAFA GEYİKÇİ ismini aday gösterdi.

CHP Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Gündoğmuş ilçesi için NURETTİN SÖNMEZ ismini aday gösterdi.

CHP İbradı Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili İbradı ilçesi için SERKAN GEDİK ismini aday gösterdi.

CHP Kaş Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Kaş ilçesi için EROL DEMİRHAN ismini aday gösterdi.

CHP Kemer Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Kemer ilçesi için NECATİ TOPALOĞLU ismini aday gösterdi.

CHP Kepez Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Kepez ilçesi için MESUT KOCAGÖZ ismini aday gösterdi.

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Konyaaltı ilçesi için CEM KOTAN ismini aday gösterdi.

CHP Kumluca Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Kumluca ilçesi için MUSTAFA KÖLEOĞLU ismini aday gösterdi.

CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Manavgat ilçesi için NİYAZİ NEFİ KARA ismini aday gösterdi.

CHP Serik Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Antalya ili Serik ilçesi için KADİR KUMBUL ismini aday gösterdi.