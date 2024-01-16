2024 CHP Bursa belediye başkan adayları: İşte CHP Bursa belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Bursa il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Bursa il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Bursa belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Bursa il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Bursa il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Bursa belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Bursa il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Bursa belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Bursa ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MUSTAFA BOZBEY

MUSTAFA BOZBEY BURSA GÜRSU: HAŞİM ÖZTÜRK

HAŞİM ÖZTÜRK BURSA HARMANCIK: HAŞİM ALİ ARIKAN

HAŞİM ALİ ARIKAN BURSA İZNİK: ALİ SARI

ALİ SARI BURSA KARACABEY: GÖNÜL AVİL

GÖNÜL AVİL BURSA KELES: ORHAN ASLAN

ORHAN ASLAN BURSA ORHANGAZİ: ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR

ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR BURSA OSMANGAZİ: ERKAN AYDIN

ERKAN AYDIN BURSA YILDIRIM: MEHMET ÖNDER MUTLU

CHP Bursa belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Bursa il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Bursa il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Bursa ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MUSTAFA BOZBEY, BURSA GÜRSU: HAŞİM ÖZTÜRK, BURSA HARMANCIK: HAŞİM ALİ ARIKAN, BURSA İZNİK: ALİ SARI, BURSA KARACABEY: GÖNÜL AVİL, BURSA KELES: ORHAN ASLAN, BURSA ORHANGAZİ: ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR, BURSA OSMANGAZİ: ERKAN AYDIN, BURSA YILDIRIM: MEHMET ÖNDER MUTLU.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim?

CHP, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Bozbey'i duyurdu.