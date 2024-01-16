2024 CHP Çanakkale belediye başkan adayları: İşte CHP Çanakkale belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Çanakkale il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Çanakkale il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Çanakkale belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Çanakkale il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Çanakkale il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Çanakkale belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Çanakkale il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Çanakkale belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Çanakkale ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU: ABDULMUTTALİP GÜREL

ABDULMUTTALİP GÜREL ÇANAKKALE ECEABAT: SAİM ZİLELİ

SAİM ZİLELİ ÇANAKKALE EZİNE GEYİKLİ: RECAİ YİĞİT

RECAİ YİĞİT ÇANAKKALE GÖKÇEADA: BÜLENT ECEVİT ATALAY

BÜLENT ECEVİT ATALAY ÇANAKKALE ÇAN: HARUN ARSLAN

HARUN ARSLAN ÇANAKKALE ÇAN TERZİALAN: YUSUF KURT

YUSUF KURT ÇANAKKALE AYVACIK: MESUT BAYRAM

MESUT BAYRAM ÇANAKKALE BAYRAMİÇ: HASAN CEM ATILGAN

HASAN CEM ATILGAN ÇANAKKALE BİGA KARABİGA: SEMİH KIRBAÇ

SEMİH KIRBAÇ ÇANAKKALE BOZCAADA: YAHYA GÖZTEPE

YAHYA GÖZTEPE ÇANAKKALE EZİNE: İRFAN ULUSOY

İRFAN ULUSOY ÇANAKKALE GELİBOLU EVREŞE: ÖZKAN İNCE

ÖZKAN İNCE ÇANAKKALE LAPSEKİ: HASAN KART

HASAN KART ÇANAKKALE LAPSEKİ ÇARDAK: METİN SEMERCİ

METİN SEMERCİ ÇANAKKALE LAPSEKİ UMURBEY: ERDAL DOĞAN

ERDAL DOĞAN ÇANAKKALE YENİCE: OLCAY BALCI

CHP Çanakkale belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Çanakkale il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Çanakkale il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Çanakkale ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Çanakkale ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU: ABDULMUTTALİP GÜREL, ÇANAKKALE ECEABAT: SAİM ZİLELİ, ÇANAKKALE EZİNE GEYİKLİ: RECAİ YİĞİT, ÇANAKKALE GÖKÇEADA: BÜLENT ECEVİT ATALAY, ÇANAKKALE ÇAN: HARUN ARSLAN, ÇANAKKALE ÇAN TERZİALAN: YUSUF KURT, ÇANAKKALE AYVACIK: MESUT BAYRAM, ÇANAKKALE BAYRAMİÇ: HASAN CEM ATILGAN, ÇANAKKALE BİGA KARABİGA: SEMİH KIRBAÇ, ÇANAKKALE BOZCAADA: YAHYA GÖZTEPE, ÇANAKKALE EZİNE: İRFAN ULUSOY, ÇANAKKALE GELİBOLU EVREŞE: ÖZKAN İNCE, ÇANAKKALE LAPSEKİ: HASAN KART, ÇANAKKALE LAPSEKİ ÇARDAK: METİN SEMERCİ, ÇANAKKALE LAPSEKİ UMURBEY: ERDAL DOĞAN, ÇANAKKALE YENİCE: OLCAY BALCI