2024 CHP Çorum belediye başkan adayları: İşte CHP Çorum belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Çorum il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Çorum il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Çorum belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Çorum il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Çorum il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Çorum belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Çorum il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Çorum belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Çorum ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ÇORUM ALACA: HÜSEYİN TÜRK

HÜSEYİN TÜRK ÇORUM BOĞAZKALE: DURAN YAZIROĞLU

DURAN YAZIROĞLU ÇORUM KARGI: HAMİT DERELİ

HAMİT DERELİ ÇORUM ORTAKÖY AŞTAVUL : ŞENOL ÖNCÜL

: ŞENOL ÖNCÜL ÇORUM ORTAKÖY: NECİP ERDEMİRCİ

NECİP ERDEMİRCİ ÇORUM OSMANCIK: HÜSEYİN KESENEK

CHP Çorum belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Çorum il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Çorum il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Çorum ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Çorum ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: ÇORUM ALACA: HÜSEYİN TÜRK, ÇORUM BOĞAZKALE: DURAN YAZIROĞLU, ÇORUM KARGI: HAMİT DERELİ, ÇORUM ORTAKÖY AŞTAVUL: ŞENOL ÖNCÜL, ÇORUM ORTAKÖY: NECİP ERDEMİRCİ, ÇORUM OSMANCIK: HÜSEYİN KESENEK.