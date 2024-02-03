2024 CHP Erzincan belediye başkan adayları: İşte CHP Erzincan belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Erzincan il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Erzincan il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Erzincan belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Erzincan il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Erzincan il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Erzincan belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Erzincan belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Erzincan il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Erzincan belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Erzincan ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ERZİNCAN MERKEZ: ÖZGE VATANER

ÖZGE VATANER ERZİNCAN ÇAYIRLI: CEMAL BEĞEN

CEMAL BEĞEN ERZİNCAN İLİÇ: MEHMET TAŞ

MEHMET TAŞ ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY: CİHANGİR KAYA

CİHANGİR KAYA ERZİNCAN OTLUKBELİ: ELİF BUDAK

ELİF BUDAK ERZİNCAN REFAHİYE: HASAN NERGİZ

HASAN NERGİZ ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA: ÇETİN ÖZBEY

ÇETİN ÖZBEY ERZİNCAN TERCAN KARGIN: VOLKAN ASLAN

VOLKAN ASLAN ERZİNCAN TERCAN MERCAN: ARZU ÇANAKÇI

ARZU ÇANAKÇI ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ALTINBAŞAK: KENAN BEKTAŞ

KENAN BEKTAŞ ERZİNCAN KEMAH: SİNAN KARAALP

SİNAN KARAALP ERZİNCAN KEMALİYE: AHMET SEZAİ ERCANTÜRK

AHMET SEZAİ ERCANTÜRK ERZİNCAN ÜZÜMLÜ: CEM ÖZKAYA

CEM ÖZKAYA ERZİNCAN TERCAN: NEJDET KARAHAN

CHP Erzincan belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Erzincan il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Erzincan il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Erzincan ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Erzincan ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: ERZİNCAN MERKEZ: ÖZGE VATANER, ERZİNCAN ÇAYIRLI: CEMAL BEĞEN, ERZİNCAN İLİÇ: MEHMET TAŞ, ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY: CİHANGİR KAYA, ERZİNCAN OTLUKBELİ: ELİF BUDAK, ERZİNCAN REFAHİYE: HASAN NERGİZ, ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA: ÇETİN ÖZBEY, ERZİNCAN TERCAN KARGIN: VOLKAN ASLAN, ERZİNCAN TERCAN MERCAN: ARZU ÇANAKÇI, ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ALTINBAŞAK: KENAN BEKTAŞ, ERZİNCAN KEMAH: SİNAN KARAALP, ERZİNCAN KEMALİYE: AHMET SEZAİ ERCANTÜRK, ERZİNCAN ÜZÜMLÜ: CEM ÖZKAYA, ERZİNCAN TERCAN: NEJDET KARAHAN