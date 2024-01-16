2024 CHP Hatay belediye başkan adayları: İşte CHP Hatay belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Hatay il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Hatay il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Hatay belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Hatay il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Hatay il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Hatay belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Hatay belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Hatay il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Hatay belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Hatay ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: LÜTFÜ SAVAŞ

LÜTFÜ SAVAŞ HATAY ALTINÖZÜ: EROL MENGÜÇ

EROL MENGÜÇ HATAY KIRIKHAN: ZEYNEP SAĞIROĞLU

ZEYNEP SAĞIROĞLU HATAY KUMLU: ALİ ÇİMER

CHP Hatay belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Hatay il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Hatay il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Hatay ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Hatay ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: LÜTFÜ SAVAŞ, HATAY ALTINÖZÜ: EROL MENGÜÇ, HATAY KIRIKHAN: ZEYNEP SAĞIROĞLU, HATAY KUMLU: ALİ ÇİMER.