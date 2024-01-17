2024 CHP Nevşehir belediye başkan adayları: İşte CHP Nevşehir belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Nevşehir il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Nevşehir il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Nevşehir belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Nevşehir il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Nevşehir il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Nevşehir belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Nevşehir belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Nevşehir il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Nevşehir belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Nevşehir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

NEVŞEHİR MERKEZ: MEHMET BİLGİN

MEHMET BİLGİN NEVŞEHİR DERİNKUYU YAZIHÜYÜK: BİROL DEMİRDELEN

BİROL DEMİRDELEN NEVŞEHİR DERİNKUYU: TANER İNCE

TANER İNCE NEVŞEHİR ÜRGÜP: ALİ ERTUĞRUL BUL

ALİ ERTUĞRUL BUL NEVŞEHİR SULUSARAY: ERTUĞRUL ÖZTÜRK

ERTUĞRUL ÖZTÜRK NEVŞEHİR KAYMAKLI: YAKUP TURHAN

YAKUP TURHAN NEVŞEHİR GÖRE: MUSTAFA EMİN GÜNEY

CHP Nevşehir belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Nevşehir il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Nevşehir il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Nevşehir ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Nevşehir ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: NEVŞEHİR MERKEZ: MEHMET BİLGİN, NEVŞEHİR DERİNKUYU YAZIHÜYÜK: BİROL DEMİRDELEN, NEVŞEHİR DERİNKUYU: TANER İNCE, NEVŞEHİR ÜRGÜP: ALİ ERTUĞRUL BUL, NEVŞEHİR SULUSARAY: ERTUĞRUL ÖZTÜRK, NEVŞEHİR KAYMAKLI: YAKUP TURHAN, NEVŞEHİR GÖRE: MUSTAFA EMİN GÜNEY.