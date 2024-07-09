2024 Copa America'da yarı final heyecanı

Copa America'da yarı final heyecanı bu gece başlıyor.

2024 Copa America'da yarı final heyecanı başlıyor.

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ilk yarı final TSİ 03.00'te Arjantin ile Kanada arasında oynanacak.

Maça, New Jersey eyaletindeki Doğu Rutherford'da yer alan MetLife Stadı ev sahipliği yapacak.

11 Temmuz Perşembe günü oynanacak diğer yarı final maçında ise Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya gelecek.

TSİ 03.00'te başlayacak karşılaşmaya Kuzey Karolina'daki Charlotte kentinde bulunan Bank of Amerika Stadı ev sahipliği yapacak.

Yarı final maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Mağlup olan ekipler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Final maçı pazartesi aynı saatte oynanacak.