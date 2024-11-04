2024 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Ekim Enflasyonu

TÜİK Ekim Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış gösterdi. Peki, 2024 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Ekim Enflasyonu!

TÜİK EKİM ENFLASYONU

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon raporunda on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

2024 EKİM AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ, NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 48,58 oldu. Tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 2,88 artış gösterdi.

TÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26.14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93.66 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14.32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekim ayında bir önceki aya göre %2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,65 olarak gerçekleşti.