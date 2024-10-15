2024 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2024 Ekim ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2024 Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Ekim ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2024 EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri, 8 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 43,41 olasılıkla yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 11,35 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 25,37’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 49,25’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 16,42’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,03 olasılıkla yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 52,93 olasılıkla yüzde 17,00 - 20,99 aralığında, yüzde 10,17 olasılıkla ise yüzde 21,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,69‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 56,90‘ının beklentilerinin yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 10,34‘ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.