2024 EKPSS Tercih Kılavuzu | EKPSS tercihleri nasıl yapılır? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman?

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Nisan ayında düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024 Tercih Kılavuzu araştırması hız kazandı. Sınava katılan çok sayıda adayın EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 EKPSS Tercih Kılavuzu yayınlandı mı ile 2024 EKPSS tercihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ayrıntılar.

2024 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. ÖSYM'den E-KPSS tercih takvimine dair bir açıklama yapıldığında haberimizde bulabileceksiniz.

2024 EKPSS TERCİH KILAVUZU

EKPSS'de tercihte bulanacak adaylara bilgi vermek amacıyla her yıl sınav sonuçları sonrası yayınlanan 2024 EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. EKPSS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecek.

EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

EKPSS tercihleri için adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.