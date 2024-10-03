2024 Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Eylül Enflasyonu

TÜİK Eylül Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2.97 artış gösterdi. Peki, 2024 Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Eylül Enflasyonu!

TÜİK EYLÜL ENFLASYONU

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2.97 artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon raporunda on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.

2024 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ, NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 49.38 oldu. Tüketici fiyatları Eylül ayında yüzde 2.97 artış gösterdi.

TÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0.88 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan eylül ayı itibarıyla 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.22, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36.44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64.74 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYONDA BAZ ETKİSİ

Yıllık enflasyondaki düşüş, baz etkisiyle gerilemeye devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı eylül ayı verisinde yıllık enflasyon, baz etkisiyle yüzde 49.38'e geriledi.

Baz etkisi, iki dönem arasındaki değişim oranı hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde (Enflasyonda 12 ay öncesi) sıra dışı bir şekilde artışların ya da azalışların yaşanması durumunda, değişim hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade etmek için kullanılır.

Enflasyon bakımından baz etkisini örneklendirmek gerekirse;

2024 yılı Eylül ayı enflasyonu hesaplanırken 2023 yılı Eylül ayına bakılması gerekir. 2023 Easım ayında ortalamalardan daha yüksek bir değişim ortaya çıkmışsa bu veri, 2024 Eylül enflasyonu üzerinde bir gerileme etkisi yaratır. Devam eden aylarda da baz alınan 12 ay önceki dönemde enflasyon, bugün gerçekleşen enflasyonun daha üzerinde seyrediyorsa baz etkisi nedeniyle yaşanan gerileme de devam eder.