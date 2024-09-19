2024 Eylül ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Eylül faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25-5,50 sabit tutmuştu. ABD Merkez Bankası Eylül ayı toplantısının ardından FED faiz kararı duyuruldu. Peki, 2024 Eylül ayı FED faiz kararı ne oldu?

2024 EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değişerek 2024 Eylül ayı için 54 ay sonra faiz indirimine gitti. ABD Merkez Bankası FED faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti. FED Yönetim Kurulu üyesi Bowman faizin 25 baz puan indirilmesi yönünde oy verirken FED Eylül ayı faiz indirim kararını 1'e karşı 11 oyla aldı.

FED BAŞKANINDAN FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

54 ay sonra ilk defa faiz kararında değişiklik yapan Amerikan Merkez Bankası FED'den yapılan açıklamada önceliklerinin enflasyonu aşağı getirmek olduğunu ifade edildi. FED Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

FOMC üyeleri fiyat istikrarını ve tam istihdamı sağlamaya odaklı olmaya devam ediyorlar. Ekonominin gücünü devam ettirmeye bağlıyız. İş gücü piyasası enflasyon baskılarını bir kaynağı değil. Enflasyon geriledi ancak hala hedefimizin üzerinde. İşsizlik oranı biraz yukarı gitti, ama hala düşük. Bizim birincil odağımız enflasyonu aşağı getirmek. Para politikası arz ve talep dengesinin yeniden sağlanmasına yardım etti. Enflasyon hedefimize çok daha yakın. Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı ve iş gücü piyasası için aşağı yönlü riskler yükseldi. Faizler konusunda önceden belirlenmiş bir rotada değiliz. Ortaya koyduğumuz projeksiyonlar bir karar veya plan değil. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz.

Eğer ekonomi güçlü kalmaya devam eder ve enflasyon ısrarcı olur ise, faiz indirim hızını azaltabiliriz. Eğer iş gücü piyasası kötüleşir ise yanıt verebiliriz. Ekonomi geliştikçe, para politikası hedeflerimizi en iyi karşılayacak şekilde ayarlanacak. Son toplantıdan bu yana çok fazla veri geldi ve 50 baz puan indirimin doğru şey olduğuna karar verdik. Eğer uygun ise faiz indirimleri konusunda daha hızlı, daha yavaş gidebilir, gerekir ise durdurabiliriz. Eylül toplantısı kararları FOMC'nin bir acele, telaş içinde olduğuna işaret etmiyor. Enflasyon ve istihdam konusunda sağlanan ilerlemeyi dikkate alarak politikamızı daha uygun şekilde ayarlama zamanı olduğuna karar verdik. 19 üye bu yıl içinde birkaç faiz indirimi bekliyor. 17 üye yıl sonuna kadar 3 indirim bekliyor. Kararlarımızı temkinli şekilde toplantıdan toplantıya alacağız.

İyi, güçlü bir başlangıç yaptık, bu enflasyonun yüzde 2 hedefine gelmekte olduğuna güvenin işareti. İş gücü piyasası sağlam bir durumda ve bizim niyetimiz bunu devam ettirmek. Uygun olduğunu düşündüğümüz bir temelde yürüyoruz. Hem bilanço hem de politika faizi adımları normalleşmenin bir biçimi. Politikayı zaman içinde yeniden ayarlıyoruz, uygun olduğunu düşündüğümüz hızla hareket ediyoruz. İş gücü piyasası şartları sakinleşti, ancak hala maksimum istihdamdayız. Politikanın uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla ekonominin büyümeye devam edeceğine inanıyoruz. Enflasyon hedefini yakalamak için iş gücü piyasasının daha da gevşediğini görmemiz gerektiğini düşünmüyorum.