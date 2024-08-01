2024 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Eylül faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Eylül FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2024 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?