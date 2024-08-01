2024 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Eylül faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Eylül FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2024 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Eylül faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Eylül FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Temmuz ayında gerçekleştirilen son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki, 2024 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?
2024 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Eylül ayı faiz kararı toplantısı 18 Eylül Çarşamba 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.
BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak Temmuz ayında açıklanan kararın ardından sonraki FED faiz kararı Eylül ayında açıklanacak. Buna göre FED toplantısı 17-18 Eylül tarihlerinde olacak ve karar 18 Eylül günü saat 22:00 sıralarında açıklanacak.
FED Toplantı Takvimi
2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:
- 17-18 Eylül 2024,
- 6-7 Kasım 2024,
- 17-18 Aralık 2024
EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD'de FED politika faizi için beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 2024 Temmuz ayı için 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED böylelikle geçen ay vardığı karar ile birlikte yedi ay üst üste faizi değiştirmedi.