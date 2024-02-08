2024 Fitre ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yurttaşlar 2024 Fitre ne kadar araştırması yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 fitre tutarını açıkladı. Peki, 2024 Fitre ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilir?

Ramazan ayına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Fitre ne kadar sorusunu gündeme getiriyor. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir kişinin bir günlük yemek yeme bedelini esas olarak duyurduğu fitre bedeli 2024 yılı için de açıklandı. Peki, 2024 Fitre ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilir? İşte 2024 Fitre tutarı...

2024 Fitre ne kadar?

2024 yılı için fitre bedeli Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 130 TL olarak açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 fitre bedeline dair gerçekleştirilen açıklamada “Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.” dendi.

2024 Fitre kimlere verilir, verilmez?

Fitre vermek isteyen yurttaşlar bu bedeli birinci derece akrabalarına veremezler. Fitre ihtiyaç sahibi yurttaşlara verilir. Aynı şekilde birden fazla kişiye de fitre tutarından az olmamak kaydıyla da verilebilir.

Fitre ne zaman verilir?

Fitre ramazan bayramının birinci gününe kadar verilir. Adet olarak bayram namazının öncesinde ve hatta ramazan ayı boyunca herhangi bir vakit verilmesi daha makul karşılanırken ramazan bayramı sonrasında da fitre verilebilir.