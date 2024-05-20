2024 Formula 1 yarış takvimi | F1 yarışları nereden izlenir? F1 yarış listesi

Formula 1'de 2024 sezonunun başlamasıyla birlikte F1 sever yurttaşlar 2024 Formula 1 yarış takvimi araştırmasına koyuldu. Hız tutkunlarının dikkatle takip ettiği F1 yarış listesinde bu sezon 24 yarış yer alıyor. Öte yandan Formula 1'in yayın haklarının satılması sebebiyle F1 yarışları nereden izlenir sorusu ayrıca gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Formula 1 yarış takvimi içinde hangi yarışlar var? F1 yarışları nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi!

2024 Formula 1 yarış takvimi | Formula 1'de Mart ayında yeni sezonun başlamasıyla birlikte F1 severlerin ilgiyle takip edeceği F1 yarış listesi yayınlandı. Bu sezon 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. Yarış listesinin yayınlanmasının ardından hız tutkunları 2024 Formula 1 yarış takvimi araştırmasına koyuldu. Yeni sezonda, Formula 1 takvimi daha fazla bölgeselleştirilerek lojistik yükler azaltıldı ve sezon daha sürdürülebilir hale getirildi. Öte yandna geçtiğimiz Şubat ayından F1 yarışlarının yayın haklarının 10 yıllığına satılması sebebiyle F1 yarışları nereden izlenir sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Formula 1 yarış takvimi içinde hangi yarışlar var? F1 yarışları nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi!

2024 Formula 1 yarış takvimi

F1 Yarış Listesi Tarih Bahreyn GP Bahreyn GP - 1. antrenman seansı Bahreyn GP - 2. antrenman seansı Bahreyn GP - 3. antrenman seansı Bahreyn GP - Sıralama turları Bahreyn GP - Yarış Suudi Arabistan GP Suudi Arabistan GP - 1. antrenman seansı Suudi Arabistan GP - 2. antrenman seansı Suudi Arabistan GP - 3. antrenman seansı Suudi Arabistan GP - Sıralama turları Suudi Arabistan GP - Yarış Avustralya GP Avustralya GP - 1. antrenman seansı Avustralya GP - 2. antrenman seansı Avustralya GP - 3. antrenman seansı Avustralya GP - Sıralama turları Avustralya GP - Yarış Japonya GP Japonya GP - 1. antrenman seansı Japonya GP - 2. antrenman seansı Japonya GP - 3. antrenman seansı Japonya GP - Sıralama turları Japonya GP - Yarış Çin GP Çin GP - 1. Antrenman seansı Çin GP - Sprint sıralama turları Çin GP - Sprint yarışı Çin GP - Sıralama turları Çin GP - Yarış Miami GP Miami GP - 1. antrenman seansı Miami GP - Sprint sıralama turları Miami GP - Sprint yarışı Miami GP - Sıralama turları Miami GP - Yarış Emilia Romagna GP Emilia Romagna GP - 1. antrenman seansı Emilia Romagna GP - 2. antrenman seansı Emilia Romagna GP - 3. antrenman seansı Emilia Romagna GP - Sıralama turları Emilia Romagna GP - Yarış Monako GP Monako GP - 1. antrenman seansı Monako GP - 2. antrenman seansı Monako GP - 3. antrenman seansı Monako GP - Sıralama turları Monako GP - Yarış Kanada GP Kanada GP - 1. antrenman seansı Kanada GP - 2. antrenman seansı Kanada GP - 3. antrenman seansı Kanada GP - Sıralama turları Kanada GP - Yarış İspanya GP İspanya GP - 1. antrenman seansı İspanya GP - 2. antrenman seansı İspanya GP - 3. antrenman seansı İspanya GP - Sıralama turları İspanya GP - Yarış Avusturya GP Avusturya GP - Yarış Britanya GP Britanya GP - 1. antrenman seansı Britanya GP - 2. antrenman seansı Britanya GP - 3. antrenman seansı Britanya GP - Sıralama turları Britanya GP - Yarış Macaristan GP Macaristan GP - 1. antrenman seansı Macaristan GP - 2. antrenman seansı Macaristan GP - 3. antrenman seansı Macaristan GP - Sıralama turları Macaristan GP - Yarış Belçika GP Belçika GP - 1. antrenman seansı Belçika GP - 2. antrenman seansı Belçika GP - 3. antrenman seansı Belçika GP - Sıralama turları Belçika GP - Yarış Hollanda GP Hollanda GP - 1. antrenman seansı Hollanda GP - 2. antrenman seansı Hollanda GP - 3. antrenman seansı Hollanda GP - Sıralama turları Hollanda GP - Yarış Hollanda GP - News İtalya GP İtalya GP - 1. antrenman seansı İtalya GP - 2. antrenman seansı İtalya GP - 3. antrenman seansı İtalya GP - Sıralama turları İtalya GP - Yarış Azerbaycan GP Azerbaycan GP - 1. antrenman seansı Azerbaycan GP - 2. antrenman seansı Azerbaycan GP - 3. antrenman seansı Azerbaycan GP - Sıralama turları Azerbaycan GP - Yarış Singapur GP Singapur GP - 1. antrenman seansı Singapur GP - 2. antrenman seansı Singapur GP - 3. antrenman seansı Singapur GP - Sıralama turları Singapur GP - Yarış Amerika GP Amerika GP - Yarış Meksika GP Meksika GP - 3. antrenman seansı Meksika GP - Yarış Brezilya GP Brezilya GP - Yarış Las Vegas GP Las Vegas GP - Yarış Katar GP Katar GP - Yarış Abu Dhabi GP Abu Dhabi GP - 1. antrenman seansı Abu Dhabi GP - 2. antrenman seansı Abu Dhabi GP - 3. antrenman seansı Abu Dhabi GP - Sıralama turları Abu Dhabi GP - Yarış

F1 yarışları nereden izlenir?

F1 yarışları beIN sports ekranlarından naklen izlenecek. beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye haklarını 2033 yılının sonuna kadar aldı. beIN'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alan toplam 25 ülkede, antrenman ve sıralama turları, sprint yarışları, grand prix'ler, Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışlarının yayın haklarını kapsıyor.

F1 yarış listesi

2024 sezonuna ait F1 yarış listesi şu şekilde:

Monako GP -26 Mayıs / 16:00

Kanada GP - 9 Haziran / 21:00

İspanya GP - 23 Haziran /16:00

Avusturya GP - 30 Haziran /16:00

Britanya GP - 7 Temmuz / 17:00

Macaristan GP - 21 Temmuz / 16:00

Belçika GP - 28 Temmuz / 16:00

Hollanda GP - 25 Ağustos / 16:00

İtalya GP - 1 Eylül / 16:00

Azerbaycan GP - 15 Eylül / 14:00

Singapur GP - 22 Eylül / 15 :00

Amerika GP - 20 Ekim / 22:00

Meksika GP - 27 Ekim / 23:00

Brezilya GP - 3 Kasım / 20:00

Las Vegas GP - 24 Kasım / 09:00

Katar GP - 1 Aralık / 20:00

Abu Dhabi GP - 8 Aralık / 16:00

Formula 1'de yeni sezon rekorlar kıracak

2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olacak. Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 24'e yükseldi. Bu yıl Çin, takvime geri dönecek. Geçen yıl takvimi de 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düşürülmüştü. Bir önceki sezonun son turunda yarışan tüm sürücü ve takım kombinasyonları, Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez bir sonraki sezonun başlangıcında değişmeden kaldı.