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2024 Formula 1 yarış takvimi | F1 yarışları nereden izlenir? F1 yarış listesi

Formula 1'de 2024 sezonunun başlamasıyla birlikte F1 sever yurttaşlar 2024 Formula 1 yarış takvimi araştırmasına koyuldu. Hız tutkunlarının dikkatle takip ettiği F1 yarış listesinde bu sezon 24 yarış yer alıyor. Öte yandan Formula 1'in yayın haklarının satılması sebebiyle F1 yarışları nereden izlenir sorusu ayrıca gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Formula 1 yarış takvimi içinde hangi yarışlar var? F1 yarışları nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi!

BirBilgi
  • 20.05.2024 15:04
  • Giriş: 20.05.2024 15:04
  • Güncelleme: 20.05.2024 15:40
2024 Formula 1 yarış takvimi | F1 yarışları nereden izlenir? F1 yarış listesi

2024 Formula 1 yarış takvimi | Formula 1'de Mart ayında yeni sezonun başlamasıyla birlikte F1 severlerin ilgiyle takip edeceği F1 yarış listesi yayınlandı. Bu sezon 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. Yarış listesinin yayınlanmasının ardından hız tutkunları 2024 Formula 1 yarış takvimi araştırmasına koyuldu. Yeni sezonda, Formula 1 takvimi daha fazla bölgeselleştirilerek lojistik yükler azaltıldı ve sezon daha sürdürülebilir hale getirildi. Öte yandna geçtiğimiz Şubat ayından F1 yarışlarının yayın haklarının 10 yıllığına satılması sebebiyle F1 yarışları nereden izlenir sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Formula 1 yarış takvimi içinde hangi yarışlar var? F1 yarışları nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi!

2024 Formula 1 yarış takvimi

F1 Yarış Listesi Tarih
Bahreyn GP
02 Mart
18:00
Bahreyn GP 1. antrenman seansı
29 Şubat
14:30
Bahreyn GP 2. antrenman seansı
29 Şubat
18:00
Bahreyn GP 3. antrenman seansı
01 Mart
15:30
Bahreyn GP Sıralama turları
01 Mart
19:00
Bahreyn GP Yarış
02 Mart
18:00
Suudi Arabistan GP
09 Mart
20:00
Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı
07 Mart
16:30
Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı
07 Mart
20:00
Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı
08 Mart
16:30
Suudi Arabistan GP Sıralama turları
08 Mart
20:00
Suudi Arabistan GP Yarış
09 Mart
20:00
Avustralya GP
24 Mart
07:00
Avustralya GP 1. antrenman seansı
22 Mart
04:30
Avustralya GP 2. antrenman seansı
22 Mart
08:00
Avustralya GP 3. antrenman seansı
23 Mart
04:30
Avustralya GP Sıralama turları
23 Mart
08:00
Avustralya GP Yarış
24 Mart
07:00
Japonya GP
07 Nisan
 14:00
Japonya GP 1. antrenman seansı
05 Nisan
05:30
Japonya GP 2. antrenman seansı
05 Nisan
09:00
Japonya GP 3. antrenman seansı
06 Nisan
05:30
Japonya GP Sıralama turları
06 Nisan
09:00
Japonya GP Yarış
07 Nisan
08:00
Çin GP
21 Nisan
15:00
Çin GP 1. Antrenman seansı
19 Nisan
06:30
Çin GP Sprint sıralama turları
19 Nisan
10:30
Çin GP Sprint yarışı
20 Nisan
06:00
Çin GP Sıralama turları
20 Nisan
10:00
Çin GP Yarış
21 Nisan
10:00
Miami GP
05 Mayıs
16:00
Miami GP 1. antrenman seansı
03 Mayıs
19:30
Miami GP Sprint sıralama turları
03 Mayıs
23:30
Miami GP Sprint yarışı
04 Mayıs
19:00
Miami GP Sıralama turları
04 Mayıs
23:00
Miami GP Yarış
05 Mayıs
23:00
Emilia Romagna GP
19 Mayıs
15:00
Emilia Romagna GP 1. antrenman seansı
17 Mayıs
14:30
Emilia Romagna GP 2. antrenman seansı
17 Mayıs
18:00
Emilia Romagna GP 3. antrenman seansı
18 Mayıs
13:30
Emilia Romagna GP Sıralama turları
18 Mayıs
17:00
Emilia Romagna GP Yarış
19 Mayıs
16:00
Monako GP
26 Mayıs
16:00
Monako GP 1. antrenman seansı
24 Mayıs
14:30
Monako GP 2. antrenman seansı
24 Mayıs
18:00
Monako GP 3. antrenman seansı
25 Mayıs
13:30
Monako GP Sıralama turları
25 Mayıs
17:00
Monako GP Yarış
26 Mayıs
16:00
Kanada GP
09 Haziran
21:00
Kanada GP 1. antrenman seansı
07 Haziran
20:30
Kanada GP 2. antrenman seansı
08 Haziran
00:00
Kanada GP 3. antrenman seansı
08 Haziran
19:30
Kanada GP Sıralama turları
08 Haziran
23:00
Kanada GP Yarış
09 Haziran
21:00
İspanya GP
23 Haziran
16:00
İspanya GP 1. antrenman seansı
21 Haziran
14:30
İspanya GP 2. antrenman seansı
21 Haziran
18:00
İspanya GP 3. antrenman seansı
22 Haziran
13:30
İspanya GP Sıralama turları
22 Haziran
17:00
İspanya GP Yarış
23 Haziran
16:00
Avusturya GP
30 Haziran
16:00
Avusturya GP Yarış
30 Haziran
16:00
Britanya GP
07 Temmuz
17:00
Britanya GP 1. antrenman seansı
05 Temmuz
14:30
Britanya GP 2. antrenman seansı
05 Temmuz
18:00
Britanya GP 3. antrenman seansı
06 Temmuz
13:30
Britanya GP Sıralama turları
06 Temmuz
17:00
Britanya GP Yarış
07 Temmuz
17:00
Macaristan GP
21 Temmuz
16:00
Macaristan GP 1. antrenman seansı
19 Temmuz
14:30
Macaristan GP 2. antrenman seansı
19 Temmuz
18:00
Macaristan GP 3. antrenman seansı
20 Temmuz
13:30
Macaristan GP Sıralama turları
20 Temmuz
17:00
Macaristan GP Yarış
21 Temmuz
16:00
Belçika GP
28 Temmuz
16:00
Belçika GP 1. antrenman seansı
26 Temmuz
14:30
Belçika GP 2. antrenman seansı
26 Temmuz
18:00
Belçika GP 3. antrenman seansı
27 Temmuz
13:30
Belçika GP Sıralama turları
27 Temmuz
17:00
Belçika GP Yarış
28 Temmuz
16:00
Hollanda GP
25 Ağustos
16:00
Hollanda GP 1. antrenman seansı
23 Ağustos
13:30
Hollanda GP 2. antrenman seansı
23 Ağustos
17:00
Hollanda GP 3. antrenman seansı
24 Ağustos
12:30
Hollanda GP Sıralama turları
24 Ağustos
16:00
Hollanda GP Yarış
25 Ağustos
16:00
Hollanda GP News
25 Ağustos
18:00
İtalya GP
01 Eylül
16:00
İtalya GP 1. antrenman seansı
30 Ağustos
14:30
İtalya GP 2. antrenman seansı
30 Ağustos
18:00
İtalya GP 3. antrenman seansı
31 Ağustos
13:30
İtalya GP Sıralama turları
31 Ağustos
17:00
İtalya GP Yarış
01 Eylül
16:00
Azerbaycan GP
15 Eylül
14:00
Azerbaycan GP 1. antrenman seansı
13 Eylül
12:30
Azerbaycan GP 2. antrenman seansı
13 Eylül
16:00
Azerbaycan GP 3. antrenman seansı
14 Eylül
11:30
Azerbaycan GP Sıralama turları
14 Eylül
15:00
Azerbaycan GP Yarış
15 Eylül
14:00
Singapur GP
22 Eylül
15:00
Singapur GP 1. antrenman seansı
20 Eylül
12:30
Singapur GP 2. antrenman seansı
20 Eylül
16:00
Singapur GP 3. antrenman seansı
21 Eylül
12:30
Singapur GP Sıralama turları
21 Eylül
16:00
Singapur GP Yarış
22 Eylül
15:00
Amerika GP
20 Ekim
22:00
Amerika GP Yarış
20 Ekim
22:00
Meksika GP
27 Ekim
23:00
Meksika GP 3. antrenman seansı
26 Ekim
19:30
Meksika GP Yarış
27 Ekim
23:00
Brezilya GP
03 Kasım
20:00
Brezilya GP Yarış
03 Kasım
20:00
Las Vegas GP
23 Kasım
09:00
Las Vegas GP Yarış
24 Kasım
09:00
Katar GP
01 Aralık
20:00
Katar GP Yarış
01 Aralık
20:00
Abu Dhabi GP
08 Aralık
16:00
Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı
06 Aralık
12:30
Abu Dhabi GP 2. antrenman seansı
06 Aralık
16:00
Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı
07 Aralık
13:30
Abu Dhabi GP Sıralama turları
07 Aralık
17:00
Abu Dhabi GP Yarış
08 Aralık
16:00

F1 yarışları nereden izlenir?

F1 yarışları beIN sports ekranlarından naklen izlenecek. beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye haklarını 2033 yılının sonuna kadar aldı. beIN'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alan toplam 25 ülkede, antrenman ve sıralama turları, sprint yarışları, grand prix'ler, Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışlarının yayın haklarını kapsıyor.

F1 yarış listesi

2024 sezonuna ait F1 yarış listesi şu şekilde:

  • Monako GP -26 Mayıs / 16:00
  • Kanada GP - 9 Haziran / 21:00
  • İspanya GP - 23 Haziran /16:00
  • Avusturya GP - 30 Haziran /16:00
  • Britanya GP - 7 Temmuz / 17:00
  • Macaristan GP - 21 Temmuz / 16:00
  • Belçika GP - 28 Temmuz / 16:00
  • Hollanda GP - 25 Ağustos / 16:00
  • İtalya GP - 1 Eylül / 16:00
  • Azerbaycan GP - 15 Eylül / 14:00
  • Singapur GP - 22 Eylül / 15 :00
  • Amerika GP - 20 Ekim / 22:00
  • Meksika GP - 27 Ekim / 23:00
  • Brezilya GP - 3 Kasım / 20:00
  • Las Vegas GP - 24 Kasım / 09:00
  • Katar GP - 1 Aralık / 20:00
  • Abu Dhabi GP - 8 Aralık / 16:00

Formula 1'de yeni sezon rekorlar kıracak

2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olacak. Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 24'e yükseldi. Bu yıl Çin, takvime geri dönecek. Geçen yıl takvimi de 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düşürülmüştü. Bir önceki sezonun son turunda yarışan tüm sürücü ve takım kombinasyonları, Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez bir sonraki sezonun başlangıcında değişmeden kaldı.

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