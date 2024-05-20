2024 Formula 1 yarış takvimi | F1 yarışları nereden izlenir? F1 yarış listesi
Formula 1'de 2024 sezonunun başlamasıyla birlikte F1 sever yurttaşlar 2024 Formula 1 yarış takvimi araştırmasına koyuldu. Hız tutkunlarının dikkatle takip ettiği F1 yarış listesinde bu sezon 24 yarış yer alıyor. Öte yandan Formula 1'in yayın haklarının satılması sebebiyle F1 yarışları nereden izlenir sorusu ayrıca gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Formula 1 yarış takvimi içinde hangi yarışlar var? F1 yarışları nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi!
2024 Formula 1 yarış takvimi | Formula 1'de Mart ayında yeni sezonun başlamasıyla birlikte F1 severlerin ilgiyle takip edeceği F1 yarış listesi yayınlandı. Bu sezon 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. Yarış listesinin yayınlanmasının ardından hız tutkunları 2024 Formula 1 yarış takvimi araştırmasına koyuldu. Yeni sezonda, Formula 1 takvimi daha fazla bölgeselleştirilerek lojistik yükler azaltıldı ve sezon daha sürdürülebilir hale getirildi. Öte yandna geçtiğimiz Şubat ayından F1 yarışlarının yayın haklarının 10 yıllığına satılması sebebiyle F1 yarışları nereden izlenir sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Formula 1 yarış takvimi içinde hangi yarışlar var? F1 yarışları nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi!
2024 Formula 1 yarış takvimi
|F1 Yarış Listesi
|Tarih
|
Bahreyn GP
|
02 Mart
18:00
|
Bahreyn GP - 1. antrenman seansı
|
29 Şubat
14:30
|
Bahreyn GP - 2. antrenman seansı
|
29 Şubat
18:00
|
Bahreyn GP - 3. antrenman seansı
|
01 Mart
15:30
|
Bahreyn GP - Sıralama turları
|
01 Mart
19:00
|
Bahreyn GP - Yarış
|
02 Mart
18:00
|
Suudi Arabistan GP
|
09 Mart
20:00
|
Suudi Arabistan GP - 1. antrenman seansı
|
07 Mart
16:30
|
Suudi Arabistan GP - 2. antrenman seansı
|
07 Mart
20:00
|
Suudi Arabistan GP - 3. antrenman seansı
|
08 Mart
16:30
|
Suudi Arabistan GP - Sıralama turları
|
08 Mart
20:00
|
Suudi Arabistan GP - Yarış
|
09 Mart
20:00
|
Avustralya GP
|
24 Mart
07:00
|
Avustralya GP - 1. antrenman seansı
|
22 Mart
04:30
|
Avustralya GP - 2. antrenman seansı
|
22 Mart
08:00
|
Avustralya GP - 3. antrenman seansı
|
23 Mart
04:30
|
Avustralya GP - Sıralama turları
|
23 Mart
08:00
|
Avustralya GP - Yarış
|
24 Mart
07:00
|
Japonya GP
|
07 Nisan
14:00
|
Japonya GP - 1. antrenman seansı
|
05 Nisan
05:30
|
Japonya GP - 2. antrenman seansı
|
05 Nisan
09:00
|
Japonya GP - 3. antrenman seansı
|
06 Nisan
05:30
|
Japonya GP - Sıralama turları
|
06 Nisan
09:00
|
Japonya GP - Yarış
|
07 Nisan
08:00
|
Çin GP
|
21 Nisan
15:00
|
Çin GP - 1. Antrenman seansı
|
19 Nisan
06:30
|
Çin GP - Sprint sıralama turları
|
19 Nisan
10:30
|
Çin GP - Sprint yarışı
|
20 Nisan
06:00
|
Çin GP - Sıralama turları
|
20 Nisan
10:00
|
Çin GP - Yarış
|
21 Nisan
10:00
|
Miami GP
|
05 Mayıs
16:00
|
Miami GP - 1. antrenman seansı
|
03 Mayıs
19:30
|
Miami GP - Sprint sıralama turları
|
03 Mayıs
23:30
|
Miami GP - Sprint yarışı
|
04 Mayıs
19:00
|
Miami GP - Sıralama turları
|
04 Mayıs
23:00
|
Miami GP - Yarış
|
05 Mayıs
23:00
|
Emilia Romagna GP
|
19 Mayıs
15:00
|
Emilia Romagna GP - 1. antrenman seansı
|
17 Mayıs
14:30
|
Emilia Romagna GP - 2. antrenman seansı
|
17 Mayıs
18:00
|
Emilia Romagna GP - 3. antrenman seansı
|
18 Mayıs
13:30
|
Emilia Romagna GP - Sıralama turları
|
18 Mayıs
17:00
|
Emilia Romagna GP - Yarış
|
19 Mayıs
16:00
|
Monako GP
|
26 Mayıs
16:00
|
Monako GP - 1. antrenman seansı
|
24 Mayıs
14:30
|
Monako GP - 2. antrenman seansı
|
24 Mayıs
18:00
|
Monako GP - 3. antrenman seansı
|
25 Mayıs
13:30
|
Monako GP - Sıralama turları
|
25 Mayıs
17:00
|
Monako GP - Yarış
|
26 Mayıs
16:00
|
Kanada GP
|
09 Haziran
21:00
|
Kanada GP - 1. antrenman seansı
|
07 Haziran
20:30
|
Kanada GP - 2. antrenman seansı
|
08 Haziran
00:00
|
Kanada GP - 3. antrenman seansı
|
08 Haziran
19:30
|
Kanada GP - Sıralama turları
|
08 Haziran
23:00
|
Kanada GP - Yarış
|
09 Haziran
21:00
|
İspanya GP
|
23 Haziran
16:00
|
İspanya GP - 1. antrenman seansı
|
21 Haziran
14:30
|
İspanya GP - 2. antrenman seansı
|
21 Haziran
18:00
|
İspanya GP - 3. antrenman seansı
|
22 Haziran
13:30
|
İspanya GP - Sıralama turları
|
22 Haziran
17:00
|
İspanya GP - Yarış
|
23 Haziran
16:00
|
Avusturya GP
|
30 Haziran
16:00
|
Avusturya GP - Yarış
|
30 Haziran
16:00
|
Britanya GP
|
07 Temmuz
17:00
|
Britanya GP - 1. antrenman seansı
|
05 Temmuz
14:30
|
Britanya GP - 2. antrenman seansı
|
05 Temmuz
18:00
|
Britanya GP - 3. antrenman seansı
|
06 Temmuz
13:30
|
Britanya GP - Sıralama turları
|
06 Temmuz
17:00
|
Britanya GP - Yarış
|
07 Temmuz
17:00
|
Macaristan GP
|
21 Temmuz
16:00
|
Macaristan GP - 1. antrenman seansı
|
19 Temmuz
14:30
|
Macaristan GP - 2. antrenman seansı
|
19 Temmuz
18:00
|
Macaristan GP - 3. antrenman seansı
|
20 Temmuz
13:30
|
Macaristan GP - Sıralama turları
|
20 Temmuz
17:00
|
Macaristan GP - Yarış
|
21 Temmuz
16:00
|
Belçika GP
|
28 Temmuz
16:00
|
Belçika GP - 1. antrenman seansı
|
26 Temmuz
14:30
|
Belçika GP - 2. antrenman seansı
|
26 Temmuz
18:00
|
Belçika GP - 3. antrenman seansı
|
27 Temmuz
13:30
|
Belçika GP - Sıralama turları
|
27 Temmuz
17:00
|
Belçika GP - Yarış
|
28 Temmuz
16:00
|
Hollanda GP
|
25 Ağustos
16:00
|
Hollanda GP - 1. antrenman seansı
|
23 Ağustos
13:30
|
Hollanda GP - 2. antrenman seansı
|
23 Ağustos
17:00
|
Hollanda GP - 3. antrenman seansı
|
24 Ağustos
12:30
|
Hollanda GP - Sıralama turları
|
24 Ağustos
16:00
|
Hollanda GP - Yarış
|
25 Ağustos
16:00
|
Hollanda GP - News
|
25 Ağustos
18:00
|
İtalya GP
|
01 Eylül
16:00
|
İtalya GP - 1. antrenman seansı
|
30 Ağustos
14:30
|
İtalya GP - 2. antrenman seansı
|
30 Ağustos
18:00
|
İtalya GP - 3. antrenman seansı
|
31 Ağustos
13:30
|
İtalya GP - Sıralama turları
|
31 Ağustos
17:00
|
İtalya GP - Yarış
|
01 Eylül
16:00
|
Azerbaycan GP
|
15 Eylül
14:00
|
Azerbaycan GP - 1. antrenman seansı
|
13 Eylül
12:30
|
Azerbaycan GP - 2. antrenman seansı
|
13 Eylül
16:00
|
Azerbaycan GP - 3. antrenman seansı
|
14 Eylül
11:30
|
Azerbaycan GP - Sıralama turları
|
14 Eylül
15:00
|
Azerbaycan GP - Yarış
|
15 Eylül
14:00
|
Singapur GP
|
22 Eylül
15:00
|
Singapur GP - 1. antrenman seansı
|
20 Eylül
12:30
|
Singapur GP - 2. antrenman seansı
|
20 Eylül
16:00
|
Singapur GP - 3. antrenman seansı
|
21 Eylül
12:30
|
Singapur GP - Sıralama turları
|
21 Eylül
16:00
|
Singapur GP - Yarış
|
22 Eylül
15:00
|
Amerika GP
|
20 Ekim
22:00
|
Amerika GP - Yarış
|
20 Ekim
22:00
|
Meksika GP
|
27 Ekim
23:00
|
Meksika GP - 3. antrenman seansı
|
26 Ekim
19:30
|
Meksika GP - Yarış
|
27 Ekim
23:00
|
Brezilya GP
|
03 Kasım
20:00
|
Brezilya GP - Yarış
|
03 Kasım
20:00
|
Las Vegas GP
|
23 Kasım
09:00
|
Las Vegas GP - Yarış
|
24 Kasım
09:00
|
Katar GP
|
01 Aralık
20:00
|
Katar GP - Yarış
|
01 Aralık
20:00
|
Abu Dhabi GP
|
08 Aralık
16:00
|
Abu Dhabi GP - 1. antrenman seansı
|
06 Aralık
12:30
|
Abu Dhabi GP - 2. antrenman seansı
|
06 Aralık
16:00
|
Abu Dhabi GP - 3. antrenman seansı
|
07 Aralık
13:30
|
Abu Dhabi GP - Sıralama turları
|
07 Aralık
17:00
|
Abu Dhabi GP - Yarış
|
08 Aralık
16:00
F1 yarışları nereden izlenir?
F1 yarışları beIN sports ekranlarından naklen izlenecek. beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye haklarını 2033 yılının sonuna kadar aldı. beIN'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alan toplam 25 ülkede, antrenman ve sıralama turları, sprint yarışları, grand prix'ler, Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışlarının yayın haklarını kapsıyor.
F1 yarış listesi
2024 sezonuna ait F1 yarış listesi şu şekilde:
- Monako GP -26 Mayıs / 16:00
- Kanada GP - 9 Haziran / 21:00
- İspanya GP - 23 Haziran /16:00
- Avusturya GP - 30 Haziran /16:00
- Britanya GP - 7 Temmuz / 17:00
- Macaristan GP - 21 Temmuz / 16:00
- Belçika GP - 28 Temmuz / 16:00
- Hollanda GP - 25 Ağustos / 16:00
- İtalya GP - 1 Eylül / 16:00
- Azerbaycan GP - 15 Eylül / 14:00
- Singapur GP - 22 Eylül / 15 :00
- Amerika GP - 20 Ekim / 22:00
- Meksika GP - 27 Ekim / 23:00
- Brezilya GP - 3 Kasım / 20:00
- Las Vegas GP - 24 Kasım / 09:00
- Katar GP - 1 Aralık / 20:00
- Abu Dhabi GP - 8 Aralık / 16:00
Formula 1'de yeni sezon rekorlar kıracak
2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olacak. Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 24'e yükseldi. Bu yıl Çin, takvime geri dönecek. Geçen yıl takvimi de 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düşürülmüştü. Bir önceki sezonun son turunda yarışan tüm sürücü ve takım kombinasyonları, Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez bir sonraki sezonun başlangıcında değişmeden kaldı.