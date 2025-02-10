2024 Galatasaray Ödülü'nün sahibi belli oldu

2024 Galatasaray Ödülü'nün sahibi Tanzer Bilgen oldu.

Galatasaraylılar Derneği tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Galatasaray Ödülü’nün sahibi, 8 Şubat Cumartesi akşamı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşen ödül töreniyle açıklandı.

2024 yılında “Teknoloji’’ temasıyla verilen Galatasaray Ödülü, teknolojiyi kullanarak tarımın gelişmesi ve tarımda daha sürdürülebilir bir yapının tesis edilmesine yaptığı katkıları dolayısıyla girişimci Tanzer Bilgen’in oldu.

Bilgen’e ödülü, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber; Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. M. Reşat Dabak ve Galatasaray Ödülü Seçici Kurul Başkanı Sait Tuğ Mısırlıoğlu tarafından takdim edildi.

Başkanlığını reklamcı ve iletişimci Sait Tuğ Mısırlıoğlu’nun üstlendiği Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu’nda Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in yanı sıra Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, İzzeddin Çalışlar, Prof. Dr. Ali Ergur, Doç. Dr. Nazlı Ülbay Aytuna ve Nurten Yalçın Erüs ile uzman seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Erkan Saka, Dilek Bil, Zehra Öney ve Doç. Dr. Murat Levent Demircan yer aldı.