2024 Green Card Başvuru Tarihleri | Greed Card başvuruları ne zaman? Green Card (DV2026) başvuru şartları neler?

2024 Green Card başvuru tarihleri ABD'de çalışma ve yaşama hakkı elde etmek isteyenler için araştırma konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan Green Card yani Yeşil Kart uygulaması Amerikan vatandaşı olmayanlar için Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı sunuyor. Peki, Greed Card başvuruları ne zaman? Green Card (DV2026) başvuru şartları neler? İşte 2024 Green Card başvuru tarihlerine dair detaylar.

Amerikan vatandaşı olmayan başka ülkelerden kişilerin ve ailelerinin Amerika'da yaşama ve çalışma izni elde edebilecekleri bir çekiliş sistemi olan Green Card uygulamasına dair çekilişe katılmak isteyenler 2024 Green Card başvuru tarihleri araştırması yapıyor. Peki, Greed Card başvuruları ne zaman? Green Card (DV2026) başvuru şartları neler? İşte 2024 Green Card başvuru tarihlerine dair detaylar.

GREED CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuruları her yıl Ekim ayı boyunca gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl 4 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Green Card başvurularının 2024 yılında ne zaman gerçekleşeceği henüz duyurulmadı. Çekiliş hakkını kullanacak adaylar başvuru tarihini ve başvurularını dvlottery.state.gov internet adresi üzerinden takip edebilirler.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green Card'a başvuracak adayların Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili bakanlığınca ilan edilen yerine getirmesi gereken şartları şu şekilde:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

Green Card çekilişine katılmak için herhangi bir başvuru ücreti bulunmamaktadır. Ancak çekilişe katılmak isteyenleri dolandırmak ya da suistimal etmek isteyen "çekilişteki şansı arttıracağını" iddia eden oldukça fazla sayıda şirket hakkında suç duyurusu bulunmaktadır.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen Green Card başvurularında ilk başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz. Ancak çekiliş ile Green Card hakkı kazananlar elçilikte girecekleri mülakat sebebiyle ücrete tabi olurlar.