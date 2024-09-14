2024 Güncel memur maaşları: 2024 Temmuz zammı sonrası yeni memur maaşları

Memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerilerinin açıklanmasıyla birlikte en düşük memur aylığının 47 bin 433 liraya yükseldi. 2024 memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı almalarıyla birlikte yüzde 8,46 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 10 de toplu sözleşme zammı aldı. Böylece Temmuz ayındaki zam oranı yüzde 19,31 olacak. Peki şube müdürü, memur, öğretmen, kaymakam, polis memuru, başkomiser, doktor, mühendis, teknisyen 2024 Temmuz zammı sonrası yeni maaşları ne oldu? İşte 2024 güncel memur maaşları!

2024 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

Unvan Derece 2024 Ocak 2024 Temmuz Şube Müdürü (Üni. Mez.) 1/4 49.867 ₺ 59.467 ₺ Memur (Üni. Mez.) 9/1 34.235 ₺ 40.817 ₺ Öğretmen 1/4 39.781 ₺ 47.433 ₺ Uzman Öğretmen 1/4 44.085 ₺ 52.568 ₺ Başkomiser 1/3 48.920 ₺ 58.338 ₺ Polis Memuru 8/1 44.292 ₺ 52.816 ₺ Uzman Doktor 1/4 82.026 ₺ 97.836 ₺ Hemşire (Üni. Mez.) 5/1 40.179 ₺ 47.909 ₺ Mühendis 1/4 50.869 ₺ 60.663 ₺ Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 35.490 ₺ 42.313 ₺ Profesör 1/4 72.422 ₺ 86.378 ₺ Araştırma Görevlisi 7/1 48.003 ₺ 57.243 ₺ Vaiz 1/4 41.582 ₺ 49.582 ₺ Avukat 1/4 47.823 ₺ 57.028 ₺

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.64 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.



Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Emekliler yüzde 24.73 oranında zam alacak. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.