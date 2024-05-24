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2024 Havalimanı otopark ücretleri | İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Milas-Bodrum, Dalaman Havaalanı otopark ücreti

2024 Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu olacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların farklı şekilde ücretlendirilmesi ve bu ücretlerin iç hatlar ile dış hatlar arasında da çeşitlilik göstermesi araç sahipleri için kafa karıştırıcı olabiliyor. Türkiye'de en çok kullanılan stanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Milas, Dalaman Havaalanı otopark ücreti tarifelerini haberimizde bulabilirsiniz.

BirBilgi
  • 24.05.2024 16:25
  • Giriş: 24.05.2024 16:25
  • Güncelleme: 24.05.2024 19:01
2024 Havalimanı otopark ücretleri | İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Milas-Bodrum, Dalaman Havaalanı otopark ücreti

2024 Havalimanı otopark ücretleri

2024 Adana Şakirpaşa Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Milas-Bodrum Havalimanı ve Trabzon Havalimanı otopark ücretleri aşağıdaki listede günlük, saatlik, haftalık ve aylık şekilde gösterilmiştir.

Havaalanı 0-1 Saat 1-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat 7-15 Gün Aylık (30 Gün)
Adana Şakirpaşa Havalimanı 40 TL 55 TL 80 TL 90 TL 125 TL   305 TL
Ankara Esenboğa Havalimanı 65 TL 95 TL 130 TL 160 TL 225 TL 1.800 TL 2.880 TL
Antalya Havalimanı 80 TL 100 TL 145 TL 180 TL 200 TL 2.000 TL 3.200 TL
Dalaman Havalimanı 50 TL 75 TL 110 TL 125 TL 175 TL 1.400 TL 2.240 TL
İstanbul Havalimanı 90 TL 110 TL 165 TL 200 TL 270 TL 2.160 TL 3.455 TL
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 80 TL 100 TL 150 TL 180 TL 245 TL 1.945 TL 3.110 TL
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 60 TL 85 TL 125 TL 140 TL 200 TL 1.600 TL 3.200 TL
Milas -Bodrum Havalimanı 50 TL 75 TL 110 TL 125 TL 175 TL 1.400 TL 2.240 TL
Trabzon Havalimanı 50 TL 75 TL 110 TL 125 TL 175 TL 1.400 TL 2.240 TL

Adana Havaalanı Otopark Ücreti

Adana Şakirpaşa Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;

  • 0-1 Saat: 40 TL
  • 1-3 Saat: 55 TL
  • 3-6 Saat: 80 TL
  • 6-12 Saat: 90 TL
  • 12-24 Saat: 125 TL
  • 7-15 Gün: 1 TL
  • 30 Gün: 305 TL

Ankara Havaalanı Otopark Ücreti

Ankara Esenboğa Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;

  • 0-1 Saat: 65 TL
  • 1-3 Saat: 95 TL
  • 3-6 Saat: 130 TL
  • 6-12 Saat: 160 TL
  • 12-24 Saat: 225 TL
  • 7-15 Gün: 1.800 TL
  • 30 Gün: 2.880 TL

Antalya Havaalanı Otopark Ücreti

Antalya Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;

  • 0-1 Saat: 80 TL
  • 1-3 Saat: 100 TL
  • 3-6 Saat: 145 TL
  • 6-12 Saat: 180 TL
  • 12-24 Saat: 200 TL
  • 7-15 Gün: 2.000 TL
  • 30 Gün: 3.200 TL

Dalaman Havaalanı Otopark Ücreti

Dalaman Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;

  • 0-1 Saat: 50 TL
  • 1-3 Saat: 75 TL
  • 3-6 Saat: 110 TL
  • 6-12 Saat: 180 TL
  • 12-24 Saat: 200 TL
  • 7-15 Gün: 1.400 TL
  • 30 Gün: 2.240 TL

İstanbul Havaalanı Otopark Ücreti

İstanbul Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;

  • 0-1 Saat: 90 TL
  • 1-3 Saat: 110 TL
  • 3-6 Saat: 165 TL
  • 6-12 Saat: 200 TL
  • 12-24 Saat: 270 TL
  • 7-15 Gün: 2.160 TL
  • 30 Gün: 3.455 TL

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı Otopark Ücreti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;

  • 0-1 Saat: 80 TL
  • 1-3 Saat: 100TL
  • 3-6 Saat: 150 TL
  • 6-12 Saat: 180 TL
  • 12-24 Saat: 245 TL
  • 7-15 Gün: 1.945 TL
  • 30 Gün: 3.110 TL

İzmir Havaalanı Otopark Ücreti

İzmir Adnan Menderes Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;

  • 0-1 Saat: 60 TL
  • 1-3 Saat: 85 TL
  • 3-6 Saat: 125 TL
  • 6-12 Saat: 140 TL
  • 12-24 Saat: 200 TL
  • 7-15 Gün: 1.600 TL
  • 30 Gün: 3.200 TL

Milas-Bodrum Havaalanı Otopark Ücreti

Milas Bodrum Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;

  • 0-1 Saat: 50 TL
  • 1-3 Saat: 75 TL
  • 3-6 Saat: 110 TL
  • 6-12 Saat: 180 TL
  • 12-24 Saat: 200 TL
  • 7-15 Gün: 1.400 TL
  • 30 Gün: 2.240 TL

Trabzon Havaalanı Otopark Ücreti

Trabzon Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde:

  • 0-1 Saat: 50 TL
  • 1-3 Saat: 75 TL
  • 3-6 Saat: 110 TL
  • 6-12 Saat: 180 TL
  • 12-24 Saat: 200 TL
  • 7-15 Gün: 1.400 TL
  • 30 Gün: 2.240 TL
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