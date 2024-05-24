2024 Havalimanı otopark ücretleri | İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Milas-Bodrum, Dalaman Havaalanı otopark ücreti
2024 Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu olacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların farklı şekilde ücretlendirilmesi ve bu ücretlerin iç hatlar ile dış hatlar arasında da çeşitlilik göstermesi araç sahipleri için kafa karıştırıcı olabiliyor. Türkiye'de en çok kullanılan stanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Milas, Dalaman Havaalanı otopark ücreti tarifelerini haberimizde bulabilirsiniz.
2024 Havalimanı otopark ücretleri
2024 Adana Şakirpaşa Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Milas-Bodrum Havalimanı ve Trabzon Havalimanı otopark ücretleri aşağıdaki listede günlük, saatlik, haftalık ve aylık şekilde gösterilmiştir.
|Havaalanı
|0-1 Saat
|1-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|7-15 Gün
|Aylık (30 Gün)
|Adana Şakirpaşa Havalimanı
|40 TL
|55 TL
|80 TL
|90 TL
|125 TL
|305 TL
|Ankara Esenboğa Havalimanı
|65 TL
|95 TL
|130 TL
|160 TL
|225 TL
|1.800 TL
|2.880 TL
|Antalya Havalimanı
|80 TL
|100 TL
|145 TL
|180 TL
|200 TL
|2.000 TL
|3.200 TL
|Dalaman Havalimanı
|50 TL
|75 TL
|110 TL
|125 TL
|175 TL
|1.400 TL
|2.240 TL
|İstanbul Havalimanı
|90 TL
|110 TL
|165 TL
|200 TL
|270 TL
|2.160 TL
|3.455 TL
|İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
|80 TL
|100 TL
|150 TL
|180 TL
|245 TL
|1.945 TL
|3.110 TL
|İzmir Adnan Menderes Havalimanı
|60 TL
|85 TL
|125 TL
|140 TL
|200 TL
|1.600 TL
|3.200 TL
|Milas -Bodrum Havalimanı
|50 TL
|75 TL
|110 TL
|125 TL
|175 TL
|1.400 TL
|2.240 TL
|Trabzon Havalimanı
|50 TL
|75 TL
|110 TL
|125 TL
|175 TL
|1.400 TL
|2.240 TL
Adana Havaalanı Otopark Ücreti
Adana Şakirpaşa Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;
- 0-1 Saat: 40 TL
- 1-3 Saat: 55 TL
- 3-6 Saat: 80 TL
- 6-12 Saat: 90 TL
- 12-24 Saat: 125 TL
- 7-15 Gün: 1 TL
- 30 Gün: 305 TL
Ankara Havaalanı Otopark Ücreti
Ankara Esenboğa Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;
- 0-1 Saat: 65 TL
- 1-3 Saat: 95 TL
- 3-6 Saat: 130 TL
- 6-12 Saat: 160 TL
- 12-24 Saat: 225 TL
- 7-15 Gün: 1.800 TL
- 30 Gün: 2.880 TL
Antalya Havaalanı Otopark Ücreti
Antalya Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;
- 0-1 Saat: 80 TL
- 1-3 Saat: 100 TL
- 3-6 Saat: 145 TL
- 6-12 Saat: 180 TL
- 12-24 Saat: 200 TL
- 7-15 Gün: 2.000 TL
- 30 Gün: 3.200 TL
Dalaman Havaalanı Otopark Ücreti
Dalaman Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;
- 0-1 Saat: 50 TL
- 1-3 Saat: 75 TL
- 3-6 Saat: 110 TL
- 6-12 Saat: 180 TL
- 12-24 Saat: 200 TL
- 7-15 Gün: 1.400 TL
- 30 Gün: 2.240 TL
İstanbul Havaalanı Otopark Ücreti
İstanbul Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;
- 0-1 Saat: 90 TL
- 1-3 Saat: 110 TL
- 3-6 Saat: 165 TL
- 6-12 Saat: 200 TL
- 12-24 Saat: 270 TL
- 7-15 Gün: 2.160 TL
- 30 Gün: 3.455 TL
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı Otopark Ücreti
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;
- 0-1 Saat: 80 TL
- 1-3 Saat: 100TL
- 3-6 Saat: 150 TL
- 6-12 Saat: 180 TL
- 12-24 Saat: 245 TL
- 7-15 Gün: 1.945 TL
- 30 Gün: 3.110 TL
İzmir Havaalanı Otopark Ücreti
İzmir Adnan Menderes Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;
- 0-1 Saat: 60 TL
- 1-3 Saat: 85 TL
- 3-6 Saat: 125 TL
- 6-12 Saat: 140 TL
- 12-24 Saat: 200 TL
- 7-15 Gün: 1.600 TL
- 30 Gün: 3.200 TL
Milas-Bodrum Havaalanı Otopark Ücreti
Milas Bodrum Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde;
- 0-1 Saat: 50 TL
- 1-3 Saat: 75 TL
- 3-6 Saat: 110 TL
- 6-12 Saat: 180 TL
- 12-24 Saat: 200 TL
- 7-15 Gün: 1.400 TL
- 30 Gün: 2.240 TL
Trabzon Havaalanı Otopark Ücreti
Trabzon Havalimanı arabalar için otopark ücreti şu şekilde:
- 0-1 Saat: 50 TL
- 1-3 Saat: 75 TL
- 3-6 Saat: 110 TL
- 6-12 Saat: 180 TL
- 12-24 Saat: 200 TL
- 7-15 Gün: 1.400 TL
- 30 Gün: 2.240 TL