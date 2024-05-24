2024 Havalimanı otopark ücretleri | İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Milas-Bodrum, Dalaman Havaalanı otopark ücreti

2024 Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu olacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların farklı şekilde ücretlendirilmesi ve bu ücretlerin iç hatlar ile dış hatlar arasında da çeşitlilik göstermesi araç sahipleri için kafa karıştırıcı olabiliyor. Türkiye'de en çok kullanılan stanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Milas, Dalaman Havaalanı otopark ücreti tarifelerini haberimizde bulabilirsiniz.

A- A A+