2024 Haziran ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Haziran faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Peki, 2024 Haziran ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Haziran faiz kararı!

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,00-5,25 aralığına sabit tutmuştu. ABD Merkez Bankası Haziran ayı toplantısının ardından FED faiz kararı duyuruldu. Peki, 2024 Haziran ayı FED faiz kararı ne oldu?

2024 Haziran ayı FED faiz kararı

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 2024 Haziran ayı için 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED böylelikle geçen ay vardığı karar ile birlikte yedi ay üst üste faizi değiştirmedi.

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FED Başkanından açıklama

FED Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

“İşsizlik yüzde 4 seviyesinde olsa da hala düşük seviyelerde.

Enflasyon hala hedefimizin üzerinde. Bu yılın başındaki veriler beklentiyi aşmıştı ancak son aylarda yavaşladığını görüyoruz. Beklentilerimiz hala çıpalanmış görünüyor.

Ekonominin görünümü hala belirsiz. Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz. Yüzde 2’lik hedefe ulaşmak için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Bugünkü enflasyon verisini ilerleme olarak görüyoruz ancak hemen bir indirim döngüsünü başlatacak kadar güven verici değildi.

Güven kazanmak için daha fazla iyi veri görmemiz gerekiyor”