2024 Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Haziran faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Haziran FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2024 Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Haziran faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Haziran FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki, 2024 Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

2024 Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED Haziran ayı faiz kararı toplantısı 12 Haziran Çarşamba 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.

Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

Son olarak Mart ayında açıklanan kararın ardından sonraki FED faiz kararı Haziran ayında açıklanacak. Buna göre FED toplantısı 11-12 Haziran tarihlerinde olacak ve karar 12 Haziran günü saat 21:00 sıralarında açıklanacak.

FED Toplantı Takvimi

2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:

19-20 Mart 2024,

30 Nisan-1 Mayıs 2024,

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024

Geçen ay FED faiz kararı ne oldu?

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 2024 Mayıs ayı için 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED böylelikle geçen ay vardığı karar ile birlikte altı ay üst üste faizi değiştirmedi.

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FED Başkanından açıklama

FED Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Bu yıl, şu ana kadarki verilerin fazla güven vermediğine işaret eden Powell, "Daha önce de belirttiğim gibi enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi. Böyle büyük bir güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürmesi muhtemel." açıklamasında bulundu.

Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade ederek, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.