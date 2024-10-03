2024 İcra Müdürlüğü sınavı, başvuruları ne zaman? İcra Müdürlüğü sınavı şartları neler? Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı sınav tarihi

Adalet Bakanlığı 300’ü açıktan 100’ü naklen olmak üzere 400 icra müdür ve müdür yardımcısı istihdam edeceğini açıkladı. Bakanlığın 2024 yılı içinde istihdam edeceği icra müdürü ve müdür yardımcılığı pozisyonları için adaylar 2024 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Yazılı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek sınavlara dair Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı sınav tarihi araştırması hız kazandı. Peki, 2024 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman? İşte, Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı sınav tarihi!

2024 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı sınavına dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından belli oldu. Adalet Bakanlığı 100'ü naklen 300'ü ise açıktan istihdam edeceği İcra Müdürü ve Müdür Yardımcısı ilanına dair detaylar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer aldı.

ÖSYM'nin düzenleyeceği 2024 İcra Müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavı açıktan katılacak adaylar için sınav tarihi 7 Aralık Cumartesi günü olarak duyuruldu. Kurum içi görevde yükselme ile naklen atama ile sınava katılacak adayların sınavı ise 8 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Açıktan atanacak adaylar için İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcısı sınavı başvuruları 24 - 30 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacakken, kurum içi görevde yükselme suretiyle naklen atama için sınava girecek personelin başvuruları da 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI ŞARTLARI NELER?

İcra müdürlüğü sınavına açıktan atanacak adaylar için başvuru şartı olarak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve ya öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor.