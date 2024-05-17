2024 İOKBS burs ücreti ne kadar? İOKBS burs ödemeleri ne zaman?

İOKBS ile 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencilerine verilen karşılıksız burs sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli 2024 İOKBS burs ücreti ne kadar sorusunu gündeme taşıyor. Peki, MEB tarafından karşılıksız olarak verilen İOKBS burs ödemeleri ne zaman? 2024 İOKBS burs ödemeleri nereden, nasıl alınır? İOKBS burs ücreti ne kadar? İşte detaylar!

2024 İOKBS burs ödemeleri ne zaman sorusu hak sahibi pek çok öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. 17 Mayıs'ta sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencilerine verilen karşılıksız burs hak sahibi adayların hesaplarına yatacak. Peki, MEB tarafından karşılıksız olarak verilen İOKBS burs ödemeleri ne zaman? 2024 İOKBS burs ücreti ne kadar? İşte detaylar!

2024 İOKBS burs ücreti ne kadar?

2024 İOKBS bursluluk ücreti henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon rakamları dikkate alınarak %49.25 oranında zam yapıldı.

2024 İOKBS bursluluk ücreti henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon rakamları dikkate alınarak %49.25 oranında zam yapıldı. Zam sonrası Ocak - Haziran arasında İOKBS burs ücreti bin 514 lira olarak tespit edildi. Temmuz ayında ise ücrete memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte zam gelecek.

İOKBS burs ödemeleri ne zaman?

5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencilerine verilen İOKBS burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılır. 2023-2024 İOKBS burs ödemeleri Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak.

İOKBS burs ödemeleri nereden, nasıl alınır?

İOKBS burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilir. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, akıllı telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT'nin internet adresi üzerinde yer alan canlı destek servisi ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

Bursluluk parası sorgulama nasıl yapılır?

Hak sahibi öğrenciler bursluluk parası sorgulama işlemini T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yaptıkları e-okul VBS üzerinden gerçekleştirebilir.