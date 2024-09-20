2024 iPhone Yunanistan fiyatları

2024 iPhone Yunanistan fiyatları | Türkiye’de iPhone’nin yeni modellerinin fiyatlarının 50 bin TL’leri geçmesinin ardından yurttaşlar 2024 iPhone Yunanistan fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Yunanistan'da iPhone 2024 ücretleri Türkiye’ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 31 bin 692 TL’ye çıkardı. Peki 2024 iPhone Yunanistan fiyatları hala hesaplı mı?

2024 İPHONE YUNANİSTAN FİYATLARI

Model Yunanistan Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 15 128 GB 879 Euro (33.402 ₺) 56.999 ₺ iPhone 15 256 GB 1.018 Euro (38.684 ₺) 61.999 ₺ iPhone 15 Plus 128 GB 979 Euro (37.202 ₺) 64.999 ₺ iPhone 15 Plus 256 GB 1.139 Euro (43.282 ₺) 69.999 ₺ iPhone 15 Pro 256 GB 1.249 Euro (47.462 ₺) 75.049 ₺ iPhone 15 Pro Max 256 GB 1.369 Euro (52.022 ₺) 84.049 ₺ iPhone 16 128 GB 979 Euro (37.202 ₺) 64.999 ₺ iPhone 16 256 GB 1.119 Euro (42.522 ₺) 69.999 ₺ iPhone 16 Plus 128 GB 1.139 Euro (43.282 ₺) 73.999 ₺ iPhone 16 Plus 256 GB 1.269 Euro (48.222 ₺) 78.999 ₺ iPhone 16 Pro 128 GB 1.239 Euro (47.082 ₺) 82.999 ₺ iPhone 16 Pro 256 GB 1.369 Euro (52.022 ₺) 87.999 ₺ iPhone 16 Pro Max 256 GB 1.499 Euro (56.962 ₺) 99.999 ₺ iPhone 16 Pro Max 512 GB 1.759 Euro (66.842 ₺) 109.999 ₺ iPhone 16 Pro Max 1 TB 2.019 Euro (76.722 ₺) 119.999 ₺

Bu fiyatlandırmalar, Eylül 2024'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak euro (1 € = 38 ₺) kullanılmaktadır.

SINIR KAPISINDA VERGİ İADESİ

Ayrıca Yunanistan'da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone 16 Pro Max için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor. Örneğin iPhone 16 Pro Max 256 GB için bu ücret 1.499 euro'dan 1.319 euro'ya (50.122 ₺) düşüyor.

İPHONE 16 YUNANİSTAN FİYATLARI

Yunanistan'da satışa satılan Apple marka iPhone 16 fiyatları, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max model akıllı telefon fiyatları şu şekilde: