2024 İstanbul'un Fethi Kutlama Programı | Sena Şener, Haluk Levent konseri saat kaçta, nerede?

Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde kentin birçok yerinde yapılan İstanbul'un Fethi Kutlama Programı belli oldu. 2024 İstanbul'un Fethi Kutlama Programı içinde bu yıl Sena Şener, Haluk Levent konseri yer alıyor. Konsere katılmak isteyen yurttaşlar ise Sena Şener, Haluk Levent konseri saat kaçta, nerede sorusunu gündeme getiriyor. Fethin 571. yılının kutlanacağı program İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Maltepe olarak ilan edildi. Peki, Sena Şener, Haluk Levent konseri saat kaçta, nerede? İşte 2024 İstanbul'un Fethi Kutlama Programı!

İstanbul'un fethinin 571 yılı dolayısıyla her yıl açıklanan kutlama programı bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 İstanbul'un Fethi Kutlama Programı başlığı altında yayınlandı. Konserde sahne alacak sanatçıların Sena Şener ile Haluk Levent olarak duyurulmasının ardından yurttaşlar Sena Şener, Haluk Levent konseri saat kaçta, nerede sorusunu araştırıyor. 2024 İstanbul'un Fethi Kutlama Programı için İBB bu yılki etkinliklerin Maltepe'de gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, Sena Şener, Haluk Levent konseri saat kaçta, nerede? İşte 2024 İstanbul'un Fethi Kutlama Programı!

2024 İstanbul'un Fethi Kutlama Programı

Fethin 571. yıl dönümüne dair 2024 İstanbul'un Fethi kutlama programı yayınlandı. Kutlamalar Maltepe Meydanı'nda saat 18.30 ile 23.00 arasında gerçekleşecek. Konser için Sena Şener sahneye 19.30'da çıkacakken Haluk Levent ise 21.40'ta çıkacak. Kutlama programı içerisinde Mehteran ve 29 Mayıs özel gösterileri yer alıyor.

2024 İstanbul'un Fethi Kutlama Program akışı

Kapı Açılış: 18.30

19:30-Sena Şener Konseri

20:50- Mehteran Gösterisi

21:25-29 Mayıs Gösterisi

21:40-Haluk Levent Konseri

Sena Şener, Haluk Levent konseri saat kaçta, nerede?

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü nedeniyle gerçekleşecek kutlamalarda Sena Şener ile Haluk Levent sahne alacak. Maltepe Meydanı'nda gerçekleşecek konserde Sena Şener 19.30'da, Haluk Levent ise 21.40'ta sahne alacak.

29 Mayıs İstanbul'un Fethi Kutlamaları

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşılan program açıklaması şu şekilde:

Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleşecek kutlamalar, Sena Şener konseri ile başlayacak. Konserin ardından eşsiz bir 29 Mayıs Gösterisi İstanbulluları bekliyor olacak. Kutlamalar Haluk Levent konseri ile devam edecek.

Ayrıca, İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.