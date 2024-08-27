2024 Kasım ara tatili ne zaman? Birinci dönem ara tatil tarihi

2024 Kasım ara tatili ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) ilk ve ortaöğretim kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 2024 Kasım ara tatili ne zaman sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı eğitim takvimiyle birlikte 2024 Kasım ara tatili ne zaman sorusu yanıtlanmış oldu. Birçok öğretmen, öğrenci ve veliyi ilgilendiren birinci dönem ara tatil tarihi haberimizde!

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2024 – 2025 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili olan Kasım ara tatili 11 – 15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler hafta sonları da dahil olmak üzere toplam dokuz gün tatilde olacak.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatil tarihi 11 – 15 Kasım 2024 şeklinde. MEB'in takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde: