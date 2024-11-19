2024 Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2024 Kasım ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2024 Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Kasım ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2024 KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,93 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 36,97 olasılıkla yüzde 26,00 – 28,99 aralığında, yüzde 16,94 olasılıkla ise yüzde 29,00 - 31,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,10’unun beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında, yüzde 20,63’ünün beklentilerinin yüzde 29,00 – 31,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,28 olasılıkla yüzde 14,00 – 16,99 aralığında, yüzde 47,20 olasılıkla yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 22,30 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 22,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 17,86‘sının beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 41,07‘sinin beklentilerinin yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 30,36‘sının beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.