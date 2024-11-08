2024 Kasım ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Kasım faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Kasım ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. ABD Merkez Bankası Kasım ayı toplantısının ardından FED faiz kararı duyuruldu. Peki, 2024 Kasım ayı FED faiz kararı ne oldu?

2024 KASIM AYI FED FAİZ KARARI

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değişerek 2024 Kasım ayı için indirimine gitti. ABD Merkez Bankası FED faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75'e çekti. FED Yönetim Kurulu üyesi Bowman faizin 25 baz puan indirilmesi yönünde oy verirken FED Kasım ayı faiz indirim kararının oy birliğiyle alındığı duyuruldu.

FED BAŞKANINDAN FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bankanın açıklamasında, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizi için en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

Fed, son olarak eylül ayında politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmiş ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak eylülde yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

"FAİZ KARARINDA SEÇİMİN ETKİSİ OLMAYACAK"

Kararın ardından açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü bir büyüme gösterdiğini belirtti. Powell, "Son veriler ekonominin sağlam şekilde genişlediğini gösteriyor. Tüketici harcamalarındaki büyüme güçlü kaldı, istihdam piyasası ise sağlam durumda" dedi.

Enflasyon hedeflerine ilişkin de açıklama yapan Powell, "Enflasyon, yüzde 2'lik hedefimize biraz daha yaklaştı. Ancak çekirdek enflasyon hala yüksek kaldı" ifadelerini kullandı. Powell, faiz indirim kararının ekonominin güçlü kalmasına destek sağlayacağını ve Fed'in faiz kararlarını her toplantıda değerlendirerek almaya devam edeceğini söyledi.