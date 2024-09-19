2024 Kasım FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Kasım ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Kasım FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Eylül ayında gerçekleştirilen son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e çekmişti. Peki, 2024 Kasım FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

2024 KASIM FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Kasım ayı faiz kararı toplantısı 7 Kasım Çarşamba 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.

BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak Eylül ayında açıklanan kararın ardından sonraki FED faiz kararı Kasım ayında açıklanacak. Buna göre FED toplantısı 6-7Eylül tarihlerinde olacak ve karar 7 Eylül günü saat 22:00 sıralarında açıklanacak.

FED Toplantı Takvimi

2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024

EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek bir önceki ay için 54 ay sonra faiz indirimine gitti. ABD Merkez Bankası FED faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti.