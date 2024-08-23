2024-KPSS lisans sınavları cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz'da uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları adaylarının cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların cevaplarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden saat 11.00'den itibaren 10 gün süreyle erişilebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "cevap kağıdı görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba ulaşabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da görülecek.