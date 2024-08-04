2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu başladı.

Saat 10.15'te başlayan oturum, 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapılıyor.

461 bin 763 adayın başvurduğu oturumlarda, adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek, emniyet dahil 63 bin 593 kişi görev yapacak.

2024-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.

ÖABT'nin öğleden sonra yapılacak İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sona erecek.