2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları alınmaya başlandı

ÖSYM, 2024-KPSS Ortaöğretim başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu. Başvuru süreci 30 Temmuz'da sona erecek.

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvurular alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre,15 Eylül'de yapılacak sınav için bugün başlayan başvuru süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.

DHBT BAŞVURULARI 9-15 AĞUSTOS'TA ALINACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri alanında görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de uygulanacak. Bu sınav için başvurular, 9-15 Ağustos'ta alınacak.

DHBT'ye ortaöğretim düzeyinden başvuracak adayların da aynı tarihler arasında başvuru yapmaları gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.